زلزال بقوة 3.8 ريختر يضرب شرم الشيخ ولا إصابات

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، اليوم السبت، الموافق 12 فبراير 2022، هزة أرضية، فى منطقة البحر الأحمر قرب سواحل مدينة شرم الشيخ وذلك مع صبيحة اليوم فى تمام الساعة ال6 صباحا تقريباً.



وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، أن الزلزال كان بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، وان الزلزال لم يشعر به اى من المواطنين ولا يمثل أى خطر.



وأشار الدكتور جاد القاضي أنه ولَم يصل للمعهد اى بلاغ بوقوع إصابات.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته.

هناك طريقتان لحصول الشبكة القومية للزلازل على البيانات، وتتمثل الطريقة الأولى في الحصول على البيانات من خلال الأقمار الصناعية أو الاتصالات السلكية من خلال الهواتف، لافتا إلى أن المعهد يتوسع في استخدام الأقمار الصناعية، تحسبا لأي طوارئ قد تؤدي إلى انقطاع الاتصال من خلال الهواتف.