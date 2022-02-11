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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مدير إعداد القادة: الجمهورية الجديدة لا تتحقق إلا من خلال تمكين المرأة

صدى البلد

يستكمل معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات فوج الفتاة الجامعية بالجامعات المصرية بجامعة الأقصر.

أكد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن للفتاة المصرية دور كبير فى العمل التطوعي والمجتمعي من خلال العمل الجامعى، موضحا أن تحقيق الجمهورية الجديدة لا تتحقق إلا من خلال تمكين المرأة والاستفادة من كفاءتها وخبرتها، لذا يأتى دور معهد إعداد القادة فى توفير الدورات التدريبية للفتاة الجامعية وعقد اللقاءات مع أعضاء المجلس القومي للمرأة لمناقشة كافة القضايا الخاصة بالمرأة لتنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم من المتخصصين.

وخلال كلمته أفاد مدير معهد إعداد القادة بأنه سيقام غدا السبت حفل فنى يقدمه كورال مصر كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان وذلك بطريق الكباش بالأقصر، هذا الكورال الذي قدم حفلا امام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأشاد به وأكد على ضرورة اكتشاف المواهب فى الجامعات المصرية، وياتي ذلك انطلاقا من دعم وزارة التعليم العالي للمواهب الطلابية، والعمل على تحفيز مواهب وابداعات وطاقات هذا الجيل الصاعد بما يساهم فى تعزيز ارتباطهم وانتمائهم وحبهم لمصرنا الغالية.

وأكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل مقرر المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، أن المرأة المصرية فى الفترة الأخيرة تقلدت العديد من المناصب القيادية فى كافة المجالات، وجاء ذلك بعد إتاحة الفرصة الكبيرة للشباب فى قيادة مناصب متنوعة، وتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا وثقافيا.

وانتقلت فى الحديث عن قضايا المرأة المصرية، ودور المجلس في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ومناقشة محور التوعية لمجابهة العنف الذي تتعرض له المرأة، ودعم تمكين المرأة في مجالات متعددة .

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وقالت أماني الشعولى أمين لجنة السياحة بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي راهن على المرأة المصرية وبالفعل كسب هذا الرهان، حيث تشارك المرأة المصرية فى تحقيق مصر الحديثة والجمهورية الجديدة فنجد سبع حقائب وزارية يتقلدها أمراة مصرية، موضحة أنه تم تخصيص 27% من مقاعد مجلس النواب للمرأة من الشباب،

وفى نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش والإجابة على جميع تساؤلات الطالبات المشاركات فى هذا الفوج 

وفى سياق آخر، تضمنت فعاليات برنامج فوج الفتاة الجامعية بالجامعات المصرية برنامج ترفيهي سياحي بهدف تعريف طالبات الجامعات المصرية بمعالم وتاريخ بلدهم الغالي مصر، حيث قام معهد إعداد القادة بعمل جولة نيلية، زيارة إلى متحف الأقصر، وكذلك زيارة البر الغربي متمثلة فى الدير البحرى، وادى الملوك، حيث أبدع فريق كورال مصر، جامعة حلوان، برؤية وقيادة الدكتور أحمد عواد،  وقدم فريق الكورال العديد من الاغاني الوطنية باداء متميز داخل متحف حتشبسوت، و أشاد جميع الحضور بأدائهم الإبداعي.

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