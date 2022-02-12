قائد أهلي طرابلس: مباراة بيراميدز صعبة.. ونتمنى تقديم مستوى يليق بفريقنا

قال محمد نشنوش قائد فريق نادي الأهلي طرابلس الليبي، إن فريقه دخل في معسكر لمدة ١٠ أيام بالقاهرة واستعد للقاء بيراميدز بقوة، والمنافس قوي ومرشح كبير للقب ويتمنى أن يقدم مستوى يليق بنادي الأهلي وأن تكون بداية دور المجموعات على أفضل شكل ممكن وأن نكون البداية بفوز.

أوضح أن الأندية الليبية تعودت على التوقفات الطويلة في الفترات الماضية، وفي الدوري لعب الدور الأول ثم توقف، وبعدها ١٠ أيام معسكر في القاهرة خاض خلاله لقاء ودي أمام سيراميكا والفريق جاهز وعلى أتم استعداد.

أشار إلى أن الأهلي طرابلس سيكون أمامه مواجهة صعبة أمام بيراميدز القوي صاحب الخبرة والإمكانيات والمهارات الفردية في مختلف المراكز، والمدير الفني تابع أكثر من مباراة لبيراميدز ويضع الخطة وطريقة اللعب التي تناسب اللقاء.