برلماني: جيبوتي يمكن أن تلعب دورا مهما فيما يتعلق بـ سد النهضة

كشف شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، أهمية دولة جيبوتي بالنسبة لمصر، منوها بأن جيبوتي تعتبر المدخل الجنوبي لباب المندب وهي مدخل مهم لشرق إفريقيا ولديها علاقات جيدة مع الدول المجاورة مثل إثيوبيا وإريتريا والصومال، كما تعتبر البوابة لكل واردات وصادرات إثيوبيا.

وأضاف الجبلي، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "من القاهرة" عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، اليوم السبت، أن التعاون مع جيبوتي استراتيجي، كما أن جيبوتي ركيزة أساسية في الأمن، خاصة مع ما يحدث في اليمن والصومال والقرن الإفريقي؛ وهو ما جعل عددًا من الدول تنشئ قواعد عسكرية لها في جيبوتي.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس مصري يزور جيبوتي في مايو 2021؛ ليؤكد أهميتها لمصر، منوها بأن جيبوتي يمكن أن تلعب دورا مهما بالنسبة لسد النهضة، لا سيما وأن لديها علاقات مع إثيوبيا.

كما أكد أن جيبوتي تستمع إلى الجانبين، وتحاول التوفيق بينهما، وهو ما يمكن أن يساعد في تحقيق التوافق بين البلدين.