جامعة طنطا تعلن جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب استعدادا للفصل الدراسي الثاني

أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، جاهزية المدن الجامعية، لاستقبال الطلاب المغتربين من المحافظات، ضمن استعدادات الجامعة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني.

وأكد رئيس جامعة طنطا انتظام جميع العاملين وهيئة الإشراف بالمدن الجامعية، وذلك استعدادًا لاستقبال الطلاب، مشددًا على أهمية التزام الطلاب بإجراءات التباعد الاجتماعي، ومتابعة التطهير والتعقيم المستمر لجميع المبانى والمنشآت للمدن الجامعية.

وعلى صعيد آخر، تابع الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولاته التفقدية داخل المدن للوقوف على جاهزيتها ومراجعة تنفيذ خطة التطهير والصيانة الشاملة لجميع المرافق بالمدن الجامعية.

أكد نائب رئيس الجامعة، أن هذه الإجراءات تأتي تطبيقًا لمبدأ المسؤولية من قبل إدارة جامعة طنطا تجاه أبنائها من طلاب وطالبات المدن لتوفير إقامة مناسبة لهم قبل بداية الفصل الدراسي الثانى وتوفير كافة سبل الإعاشة استمرارًا لما تنتهجه إدارة الجامعة تجاه سلامة أبنائها الطلبة والطالبات وكافة العاملين بها.

جامعة طنطا تعلن جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب استعدادًا للفصل الدراسي ال

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