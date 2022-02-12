إزالة 12 حالة تعد على أملاك الدولة بدمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار جهود الأجهزة المعنية بالمحافظة، لإزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن المرحلة الثانية من الموجة التاسعة عشر.

وأشارت إلى أنه تم إزالة ١٢ حالة تعدى تابعين لولاية الموارد المائية والرى بمركز دمياط على مساحة ٦٢١ م٢، وذلك خلال الحملة المُنفذة اليوم السبت ..

وأوضحت "المحافظ" الى أنه قد بلغ إجمالى عدد الحالات المنفذة بتلك المرحلة التى تستمر حتى٢٦ فبراير الجارى، ١١٥ بمساحة إجمالية ٨٥٠٧م٢ بمناطق مختلفة ، وأكدت أنه تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالرصد الفورى لأى حالة تعدى والتعامل الحاسم معها، كما أكدت أن المحافظة تولى هذا الملف أهمية بالغة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

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