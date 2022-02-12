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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابنة عمر الحريري تحيي ذكرى ميلاده: كنا بنحضر له من السنة للسنة

عمر الحريري
عمر الحريري

قامت ميريت عمر الحريري بإحياء ذكرى ميلاد والدها الفنان الراحل عمر الحريري، والذي يصادف اليوم ذكرى ميلاده .

وكتبت ميريت عمر الحريري عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" النهارده عيد ميلاد ابويا، في الجنة بإذن الله ،عيد ميلاد أبويا ده كان مهم جدًا في حياتنا، بنحضرله من السنة  للسنة، مش علشان هو كان بيهتم به، لا إحنا اللي كنا مهتمين جدًا، يمكن علشان اليوم ده رغم انشغاله كان بيفضي نفسه لينا أو نحتفل معاه في المسرح وكان حبايبه كلهم بيبقوا موجودين.

وأضافت ميريت عمر الحريري: عمره ما كان بيهتم بالهدية عباره عن إيه، بس كان بيفرح أوي بيها، وكان زمان وإحنا صغيرين يقولنا يعني بتشتروا الهدية من فلوسي، ف اتعلمنا نحوش من مصروفنا علشان نجيب الهدية، وحشتني الايام دي، وحشني وجوده في حياتي.

ذكرى ميلاد عمر الحريري :

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير عمر الحريري ، والذي يعد واحداً من أبرز الفنانين فى تاريخ الفنى المصرى ، حيث قدم عدد من الأعمال الفنية الهامة وصل عددها لأكثر من 300 عمل.

ولد  عمر الحريري عام 1926،  وقد كانت بدايته مع السينما وهو طفل حيث شارك في فيلم سلامة في خير 1937.


تخرج عمر الحريرى  بعد ذلك من المعهد العالي لفن التمثيل العربي عام 1947، ليعمل بمسرح يوسف وهبي حيث شارك بمسرحية الغيرة عام 1948، ثم عمل بالمسرح القومي، وشارك بالعديد من الأعمال قبل أن يغادر القاهرة عام 1968 لإنشاء المسرح الوطني بليبيا حتى عام 1974 وعمل هناك مدرسًا للتمثيل واﻹخراج، ثم عاد ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون .

قام  الفنان عمر الحريري باﻷداء الصوتي لشخصية موسوليني في النسخة المدبلجة من فيلم (عمر المختار) للمخرج مصطفى العقاد.

ونال الفنان عمر الحريري عدداً من الجوائز عن بعض أدواره، كما كرمه مهرجات القاهرة السينمائي المصرية عام 2003، وصدر عنه كتاب “ عمر الحريري.. قوس قزح ” للناقدة زينب عزيز.

وكان الراحل قد برع في تقديم العديد من الأدوار في عالم الفن وهو ماجعله له مكانة كبيرة.

عمر الحريري ميريت عمر الحريري ذكرى ميلاد والدها الفنان الراحل عمر الحريري عيد ميلاد ابويا

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