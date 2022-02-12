ميدو عن تعادل الزمالك مع بترو أتلتيكو: النقطة دي هتكون سبب تأهلنا

علق أحمد حسام ميدو على تعادل الفريق الزمالك بهدفين لمثلهما مع بترو أتلتيكو الأنجولي فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.



وكتب ميدو في تدوينة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "‏كان نفسي نكسب بس معلش ان شاء الله النقطة دي تكون سبب تأهلنا "



سجل بترو أتلتيكو الهدف الأول فى الدقيقة 22 عن طريق جيليسون بعد عرضية رائعة وفى الدقيقة 35 سجل بترو أتلتيكو الهدف الثانى.



وأحرز أوباما هدف الزمالك الأول في الدقيقة 57 بعد وان تو مع شيكابالا، وخطف محمود حمدى الونش هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 94 بعدما استغل عرضية من أبو الفتوح.