ياسمين رئيس.. هادي الباجوري: معنديش مشكلة مراتي تتباس في أعمالها.. فيديو

حل المخرج هادي الباجوري، ضيفا على الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر.

وكشف "الباجوري"، عن رأيه في المشاهد الفنية الساخنة والأعمال التي تحتوي على قبلات وأحضان، مؤكدا أنه ضد إلغاء المشاعر من السينما.

وأضاف: "البوسة مفيهاش حاجة غلط زيها زي الحضن فيها مشاعر كبيرة وفي فرق بين بوسة الحب وبوسة القذارة"، مردفا: "معنديش مشكلة مراتي ياسمين رئيس تتباس أو تتحضن لو الدور طلب منها ده، أحسن ما يتقال عليا منافق".

وأشار: "زوجتي شاطرة مش مستنية أن حد يقول عنها إنها مرات المخرج"، مردفا: "الناس دلوقتي بتقولي يا جوز الممثلة ودي حاجة بتبسطني جدا".

وأوضح المخرج هادي الباجوري،: "نجاح ياسمين رئيس من نجاحي وبتبسط بأي حاجة بتعملها"، مشيرا: "الإنسان السوي والطبيعي بيكون مبسوط بنجاح زوجته".