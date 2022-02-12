الديهي: مصر ترفض أي مشروطية سياسية في علاقاتها الدولية

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، إن حديث وزيرة الخارجية الألمانية خلال المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية المصري، عن وضع بلادها سياسة تقييدية على صادرات الأسلحة الألمانية وهناك قانون يتم تشريعه بهذا الصدد، وأن ألمانيا تولي اهتماما كبيرا لحقوق الإنسان.



وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن مصر ترفض أي مشروطية سياسية في علاقاتها الدولية، وهو ما أكده السفير سامح شكري بمنتهى القوة والاحترام، حيث أكد أن العلاقة مع الدول قائمة على الاحترام المتبادل وليس على أي مشروطية، مشددًا على أن مصر لا تعرف المشروطية في علاقاتها السياسية.



وتابع، أن مصر لا تستخدم الأسلحة للاعتداء على أحد وإنما لمحاربة الإرهاب ومواجهة الهجرة غير الشرعية، معقبًا: "المفروض تشكرونا"، مشددًا على الدولة المصرية قادرة على توفير احتياجاتها التسليحية من أي مكان، ونرفض تمامًا التدخل في شئوننا الداخلية.

حقوق الإنسان



وعقب: "مللنا من الاستماع للحديث الدائم عن حقوق الإنسان، وقرفنا من الدروس الخصوصية في حقوق الإنسان، ولم نعد نتحمل مزيدا من الحديث عن حقوق الإنسان في بلد تراعي حقوق الإنسان، وفزاعة حقوق الإنسان لم تعد تناسبنا، ونحن من نعلم من يتحدثوا عن حقوق الإنسان معنى الإنسانية"، معتبرًا أن رد السفير سامح شكري، وزير الخارجية على تصريح وزيرة الخارجية الألمانية، تصريح قوي ودبلوماسي يعكس قوة الدولة المصرية واحترامها للقانون الدولي.