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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. اليوم

الجامعات الاهلية
الجامعات الاهلية

 


تنطلق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية اليوم الاحد 13 فبراير بعد أن تظهر نتائج المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية قبل الفصل الدراسي الثاني ، حيث انطلقت المرحلة الأولى يوم السبت الماضي 5 فبراير ، والمرحلة الثانية 9 فبراير، ويمكن الاطلاع على النتائج عبر هذا الرابط

وأوضح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت أنه تم فتح باب التسجيل بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية حتي الساعة الثامنة مساء  السبت الماضي 5/2/2022 ، موضحا أنه متاح تسجيل رغبة واحدة فقط للمرحلة وإذا لم تتحقق يمكن المحاولة في المراحل اللاحقة.


وأشارت إلى أن الجدول الزمني يشمل 5 مراحل وهم:
المرحلة الأولى: السبت 5/2/2022.
المرحلة الثانية: الاربعاء 9/2/2022.
المرحلة الثالثة: الأحد 13/2/2022.
المرحلة الرابعة: الخميس 17/2/2022.
المرحلة الخامسة: الاثنين 21/2/2022.
 

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وأكدت أن التقديم متاح فقط لجمبع الطلاب المصريين الحاصلين علي الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة مئوية 55٪ أو أكثر لعامي 2021 و 2020 ومن لم يتم قبولهم في إحدي الجامعات الخاصة أو الأهلية سابقا.

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