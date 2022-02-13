القمر يقترن مع النجم بولوكس.. اليوم

تشهد سماء مصر اليوم ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع النجم بولوكس (بيتا برج التوأم) وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة



وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن القمر يقترن مع النجم بولوكس (بيتا برج التوأم) يوم الأحد الموافق 13 فبراير حيث نراهم متجاوران في السماء مساءا.

وصرح الدكتور تادرس ان القمر يقترن مع النجم بولوكس في هذا اليوم حيث نراهما متجاوران في السماء عند دخول الليل وحتى غروبهما في الخامسة فجرا من صباح اليوم التالي .



ونوه أستاذ الفلك، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأشار أستاذ الفلك أن الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

جدير بالذكر أنه كان قد أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، اليوم السبت، الموافق 12 فبراير 2022، هزة أرضية، فى منطقة البحر الأحمر قرب سواحل مدينة شرم الشيخ وذلك مع صبيحة اليوم فى تمام الساعة الـ 6 صباحا تقريباً.



وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، فى تصريحات خاصة ل صدى البلد، أن الزلزال كان بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، وان الزلزال لم يشعر به اى من المواطنين ولا يمثل أى خطر.

وأشار الدكتور جاد القاضي أنه ولَم يصل للمعهد اى بلاغ بوقوع إصابات.