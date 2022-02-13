التعليم: بدء الترم الثاني السبت القادم.. وإلزام مديري المدارس بـ 20 إجراء

تلقى مديرو المدارس المصرية تعليمات رسمية عاجلة استعدادا لبدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2021 / 2022.

وتمثلت التعليمات الصادرة لمديري المدارس بإلزامهم بتنفيذ 20 إجراء في الترم الثاني كما يلي :

على كل مدير مدرسة أن يكون أول من يدخل المدرسة قبل الطلاب.

على كل مدير مدرسة بنفسه وصول المعلمين والطلاب الى المدرسة قبل بدء طابور الصباح من خارج المكتب.

على كل مدير مدرسة ان يسأل الطلاب المتأخرين والمعلمين عن أسباب التأخير وينذرهم باتخاذ إجراءات في حالة تكرار ذلك.

على كل مدير مدرسة أن يحضر الطابور ويتابع الانشطة التي تجرى فيه ويعطي تعليمات يومية لضبط المدرسة وتحقيق النظام والالتزام بها ويتابع توزيع المتغيبين عن الحصة الاولى والمشرفين.

على كل مدير مدرسة متابعة غلق أبواب المدرسة بعد انتهاء الطابور مباشرة ويعطي الاذن بفتحها عند الضرورة ثم غلقها مرة أخرى حتى نهاية اليوم الدراسي.

على كل مدير مدرسة ان يتابع تسجيل اذون المعلمين الذين يغادرون المدرسة اثناء اليوم الدراسي للضرورة الملحة ويطبق القرار الخاص باحتساب الاذون أيام غياب.

يطلب من الموجهين التواجد داخل الفصول الدراسية متابعة فنيات التدريس وقياس مستوى الطلاب في مادة التخصص ورفع تقرير إليه مع عدم السماح للموجهين بمغادرة المدرسة قبل نهاية اليوم الدراسي.

على مدير المدرسة ان يضع نظام ووقت مناسب لاستقبال اولياء الأمور الذين لديهم شكاوى ويعلن ذلك في الطابور حتى ينقله للطلاب الى أولياء الأمور.

على كل مدير مدرسة دخول الحصص لمتابعة الطلاب والمعلمين والتأكد من انتظام الشرح داخل الحصص

يتابع مدير المدرسة تسجيل غياب المعلمين والطلاب بدقة ويتخذ الاجراءات القانونية المناسبة.

يضع مدير المدرسة برنامجا علاجيا للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة ويكلف فريق اللغة العربية والانجليزية والرياضيات تنفيذه تحت اشراف مدير المدرسة داخل كل حصة.

يتابع مدير المدرسة تنفيذ خطة الانشطة والمسابقات للمدرسة ويشارك فيها ويشجع الطلاب والمعلمين واولياء الامور على المشاركة.

يتأكد مدير المدرسة من صلاحية الأغذية المدرسية التي يتم توزيعها ويضمن وصولها لمستحقيها ويتابع اعمال الوحدة المنتجة ومتابعة استخراج البطاقة الصحية لمسئول الوحدة المنتجة مع عدم بيع المعجنات او اي اشياء تضر بصحة الطلاب بالمدرسة.

يستخدم الاساليب التربوية في اثابة وعقاب الطلاب ويشجع المعلمين على اتباعها دون احاق اذى بدني او معنوي للطلاب.

يتأكد من اخكام غلق كل مفاتيح الكهرباء وصنابير المياه والابواب والشبابيك قبل مغادرة المدرسة وعدم هدر الكهرباء والمياه ليلا.

التأكد من عدم تواجد العاملين في غير اوقات العمل الرسمية بالمدرسة.

ضع ضوابط وتكليفات سلامة وامن المدرسة اثناء الفترة المسائية.

يمنع تماما ممارسة الدروس الخصوصية بالمدرسة أثناء الفترة المسائية تحت شعار مجموعات التقوية ويحيل من يتركب ذلك من المعلمين للتحقيق فورا.

يشكل مدير المدرسة فريق من الطلاب في شكل مجموعات صغيرة للانشطة للشرطة المدرسية وجماعات الصحافة وجماعات التمثيل والمسرح.

مدير المدرسة هو آخر من يخرج من المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت أن الفصل الدراسي الثاني ، من المقرر أن يبدأ من 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو 2022 ، حيث سيكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 97 يوما.