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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الديهي عن فيديو سب عمرو أديب: استحالة أعمل كدة..وكنت بشتم محمد علي

عمرو اديب ونشأت الديهى
عمرو اديب ونشأت الديهى

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، تداول "فيديو مفبرك" له وهو يسب الإعلامى عمرو أديب.

وأوضح "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن صديق أرسل إلى الفيديو، وعندما شاهد محتواه وجد نفسه واقفا فى استديو البرنامج ويشتم الإعلامى عمرو أديب.

وتابع الديهى قائلا:" انا اتخضيت لأن الشتيمة قذرة جدا، واستحاله أعمل كده مع أى زميل حتى لو كان بيننا انتقاد واختلاف يكون باحترام".

وأوضح الديهى، أن حقيقة الفيديو كان يشتم فيه الهارب محمد على، ولكنه تم فبركة الفيديو بإزالة اسم محمد على وكتابة اسم عمرو أديب.

عمرو أديب

وكان علق الإعلامي عمرو أديب، على حصول النادي الأهلى على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

 

وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: " النادي الأهلي ربنا كرمه بعد ما دفع ثمن الواجب الوطني ولعبه بدون الدوليين".

 

وأضاف: "لو كنت عايز تعرف معنى روح الفانلة الحمراء اتفرج على ماتش انهارده"، متابعا: "النادي الأهلي أخذ الجائزة الكبرى وحصل على البرونزية في مباراة جميلة جدا".
 

وأشار: "النادي الأهلي أدهشنا جميعا، وخاصة جمهور النادي الأهلي، لأنه لم يكن أحد يتوقع هذه النتيجة".
 

نشأت الديهي الإعلامي عمرو أديب الإعلامي نشأت الديهي الديهي أديب

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