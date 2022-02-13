تسبب الوفاة.. حقيقة تداول أدوية مغشوشة في الصيدليات |فيديوجراف

انتشرت في الأيام القليلة الماضية، أقاويل كثيرة، عن تداول عدد من الأدوية المغشوشة، سواء في الصيدليات أو المستشفيات أو الوحدات الصحية، التي قد تسبب الوفاة لمن يتناولها، الأمر الذي أثار الخوف في قلوب المرضى.

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«الدواء فيه سم قاتل»، عبارة كانت في أحد الأفلام العربية القديمة، لكنها فور سماع شائعات تداول أدوية مغشوشة، خطرت على بال الكثيرين، متسائلين عن حقيقة الأمر، وبات عدد منهم يخاف من تناول علاجه الذي اعتاد عليه.



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء حول انتشار أدوية مغشوشة في الصيدليات، تتسبب في وفاة من يتناولها خلال أيام.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع هيئة الدواء المصرية، التي نفت تمامًا تلك الأنباء المنتشرة، مؤكدة أنه لا صحة لانتشار أدوية مغشوشة في الصيدليات، تتسبب في وفاة متناولها خلال أيام، حيث ان جميع الأدوية التي يتم تداولها سواء في الصيدليات أو الوحدات الصحية، أو المستشفيات صالحة تمامًا وآمنة.