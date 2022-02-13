في ذكرى وفاة زيزى مصطفى.. تعرف على سر رفضها المشاركة مع عبد الحليم حافظ في فيلم أبي فوق الشجرة

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة زيزى مصطفى، والتى قدمت العديد من الاعمال الفنية الناجحة جعلتها واحدة من انجح الفنانات

معلومات عن زيزي مصطفى:

ولدت زينب مصطفى نصر، والتي اشتهرت بـ زيزى مصطفى فى 2 يونيو 1945، حصلت على دبلومة فى الإذاعة المصرية، بدأت العمل فى مجال الفن مبكرة، حيث أنها كانت تبلغ من العمر 16 عام كانت من خلال مشاركتها فى فيلم" بين السماء والأرض" مع الفنانة هند رستم، والذي رشحها لدور المخرج صلاح أبوسيف، وفي العام التالي شاركت في فيلم "المراهقات" مع الفنانة ماجدة، وجاءت انطلاقة الحقيقية زيزي مصطفى، فى مشوارها الفنى بمشاركتها فى فيلم" البوسطجي" بعد أن رشحها المخرج حسين كمال، لتقوم بأول بطولة لها بجانب النجم شكرى سرحان، فى عام 1968، حيث أنها شاركت فى ما يزيد عن 30 فيلما.

زيجات زيزي مصطفى:

الفنانة زيزى مصطفى، تعد من الفنانات التى لم تكن تحب أن تظهر كثير فى وسائل الاعلام، وكانت دائما لاتريد أن تكشف عن حياتها الخاصة، حيث أنها تزوجت ثلاث مرات،و بسبب عملها فى مجال الفن، كانت تنفصل عن زيجاتها لانشغالها الدائم بالتمثيل.

كانت أول زيجات الفنانة زيزي مصطفى، فى سن مبكرة من مهندس بحرى وأنجبت ولدًا وبنتًا، ولكنها انفصلت عنه بعد عدة سنوات من الزواج، بسبب حدوث خلافات كثيرة بينهما.

وكانت الزيجة الثانية للفنانة زيزي مصطفى، من نصيب الفنان محمد خيري، والتى كانت بينهما قصة حب طويلة، ويعتبر أول زيجاتها، وحدث الانفصال بينهما بسبب انشغالها الشديد فى مجال الفن.

وكانت الزيجة الثالثة والأخيرة من الفنان يسرى مصطفى، التى تزوجت منه فى عام 1982، ولكن زواجهما لم يستمر طويلًا وسرعان ما انتهى بالانفصال.

زيزي مصطفى والعندليب:

قالت الفنانة زيزي مصطفى، إنها بدأت مشوارها الفني بمسرحية "الطريق المسدود"، مع مجموعة من النجوم منهم الفنان سعيد صالح، ولفتت بها نظر الجمهور الذي افتقدها عندما غابت لمدة 9 أشهر قضتها بالكويت بعد المسرحية، لدرجة أن البعض قال إنها اعتزلت الفن.

أضافت زيزي مصطفى في لقاء نادر، إن الصحافة شيء مهم بالنسبة للفنان، وطالبت فقط أن تكون رحيمة بالفنان وألا تقسو عليه إلا بعد التأكد من أفعاله، لأن هناك بعض من ينجرف وراء الشائعات.

وعن سبب استبعادها من فيلم "أبي فوق الشجرة" مع الفنان عبد الحليم حافظ، حيث كان من المقرر أن تؤدي دور الفنان ميرفت أمين، وبعد توقيع العقد ومقابلتها مع العندليب الأسمر، طالبها -برغم نحافتها النسبية وقتها- بفقدان الوزن، لافتة إلى أنه قال لها: "أنا هعمل لك شرط جزائي عشان لو ما خسيتيش يقع عليكي".

تابعت زيزي: "أيامها الواحد كان شباب والشباب الصغير معتد بنفسه، فقولت له بلاش نوقع العقد إلا لما أخس، فقال لي هنعمل الشرط الجزائي وهتخسي، وطبعا أنا عرفت أنه بيقول لي كده من باب التشجيع، وبعدين سافرت مهرجان عشان تكريم فيلم البوسطجي وقعدت شوية وهما كانوا عايزين يبتدوا وحاولوا يعرفوا طريقي مقدروش، فاستعانوا بالزميلة ميرفت أمين".

أوضحت زيزي مصطفى أن الشائعات وقتها خرجت بأن عبد الحليم حافظ استبعدها بسبب زيادة وزنها، وهو أمر خاطئ لأنها كانت فقدت الوزن بالفعل، ولكن التقصير أيضًا كان من ناحيتها بدون قصد.

أشارت زيزي مصطفى أنها عملت لفترة خلال إقامتها بالكويت، كمذيعة ربط وكونت قاعدة جماهيرية هناك، وذكرت موقفًا محرجًا تعرضت له أثناء عملها وهو نسيانها اسم الضيف تماما أثناء تقديم أحد السهرات التليفزيونية، مشيرة إلى أن اعتمادها على ذاكرتها خذلها وأن عمل المذيعة ليس سهلا خاصة على الهواء.