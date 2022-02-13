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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط تشكيل عصابى للإتجار بالمواد المخدرة في القليوبية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

ألقت أجهزة الأمن فى القليوبية القبض على تشكيل عصابي يضم 5 عاطلين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى ترويج المواد المخدرة بانواعها المختلفة وتبين أن المتهمين مسلحون وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة وأحيلوا للنيابة فتولت التحقيق.
وكانت المعلومات السرية قد وردت لرئيس مباحث مركز شرطة قليوب تفيد قيام 5 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية بالإتجار في المواد المخدرة، متخذين من دائرة مركز شرطة قليوب مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وبعرض المعلومات على اللواء غالب مصطفى مدير امن القليوبية تم تشكيل فريق بحث قادة مدير مباحث مديرية الأمن وفي أحد الأكمنة أُلقي القبض على المتهمين وبحوزتهم  بندقية آلية وبندقية خرطوش وفرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وكمية من الحشيش والهيروين وعدد من الأقراص المخدرة ومبلغ مالي و5 هواتف محمول.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية مدير أمن القليوبية ترويج المواد المخدرة معلومات جنائية بندقية خرطوش مباحث مركز شرطة قليوب مركز شرطة قليوب

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