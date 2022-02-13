فاطمة بن سعيدان: لم تعرض عليّ أعمال مصرية.. وأتمني تقديم نموذج نوال السعداوي بالتونسي

أكدت فاطمة بن سعيدان خلال الندوة التي أقيمت بأوبرا سيد درويش علي هامش تكريمها بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الثامنة، أنها لم يعرض عليها تقديم أي أعمال درامية سواء في السينما أو المسرح في مصر .

وتابعت فاطمة بن سعيدان : مصر تملك صناعة عريقة في الفن ، ولكن ليس للفن حدود، والعمل الجيد يصل إلي العالم العربي .

وتستكمل: أتمني تقديم نموذج نوال السعداوي في عمل درامي بالتونسي، وليس عمل سيرة ذاتية لها، ولكن من خلال شخصية درامية تحمل نفس أفكارها.

وتشهد فعاليات اليوم الاحد ، من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عرض 14 فيلماً في مسابقاته الخمس المختلفة، وتبدأ العروض في الخامسة والنصف مساء في سينما مترو في منطقة محطة الرمل، ومن المتوقع حضور جماهيري مكثف كالمعتاد للعروض المختلفة، مع تطبيق للتباعد الإجتماعي والإرشادات الصحية.

وفي المسابقة الروائية الدولية تعرض ثلاثة أفلام وهي الفيلم المصري "اليوم الأخير"، الفيلم الإيطالي "منظور جديد"، والفيلم النمساوي "حراسة كلب"، ويعرض في المسابقة الوثائقية الدولية ثلاثة أفلام وهي، الفيلم البرتغالي "تاليا"، الفيلم اللبناني "سانجاك"، والفيلم السويسري "جناح الشهيد يحكم الأمر الواقع".

كما يعرض في مسابقة التحريك الدولية أربعة أفلام وهي، الفيلم الأردني "ذاكرة بديلة"، الفيلم الأرجنتيني "تشغيل – إيقاف"، الفيلم التايواني "مرسوم اتمسح اترسم"، والفيلم النمساوي "هناك بالضبط وقت كافٍ"، ويعرض في المسابقة العربية فيلمان وهما الإماراتي "الوحش" والفيلم السوري "الحقيقة – المقابلة"، ويعرض كذلك في مسابقة الطلبة فيلمين وهما فيلم "ربيع ممطر" وفيلم "كلاكس".

ومن المتوقع أن تشهد العروض إقبالا كبيرا كما هو معتاد من جمهور المهرجان الذي يحضر عروضه بكثافة منذ دوراته الأولى، سواء من جمهور الإسكندرية أو غيرهم من محبي الأفلام القصيرة القادمين من محافظات أخرى لمشاهدة أفلام قصيرة من مختلف أنحاء العالم.

أقيم حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير بسينما مترو، بحضور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما والمنتج محمد العدل رئيس شرف المهرجان، المخرج عمر عبد العزيز، مدير التصوير سمير فرج، المخرج هاني لاشين، وعدد كبير من صناع السينما والصحفيين والإعلاميين، فيما غاب محافظ الإسكندرية أو من ينوب عنه.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يقام في الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري، ويشمل خمس مسابقات وهي مسابقة الأفلام الوثائقية الرسمية، مسابقة الأفلام الروائية الدولية، مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، مسابقة الأفلام العربية، ومسابقة أفلام الطلبة، كما يشمل المهرجان عدة ورش وندوات خاصة بصناعة السينما.

وتتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، هيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية.

