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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. المحكمة الاتحادية تقضي بعدم قانونية ترشح زيباري لرئاسة الجمهورية

المحكمة الاتحادية
المحكمة الاتحادية تقضي بعدم قانونية ترشح زيباري

أصدرت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم "الأحد"، قرارا حاسما يقضي بمنع مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، من الترشح لرئاسة الجمهورية.   
 
ووفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، ذكر اعلام القضاء، في بيان مقتضب أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت الحكم بعدم قانونية ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية".  

يأتى هذا القرار عقب جلسة للمحكمة العليا عقدت اليوم من أجل البت في الدعوى المقامة ضد ترشح زيباري، على خلفية قضيا فساد تلاحقه.

في سياق المتصل، صرح القيادي في تحالف فتح، فاضل الفتلاوي، أن حسم المحكمة الاتحادية العليا للدعوى المقامة ضد ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة العراق، سيعيد الحراك السياسي.

وقال الفتلاوي: "إن الحراك السياسي والتفاوض بين الأوساط السياسية متوقف منذ أيام، لكن حسم المحكمة الاتحادية العليا اليوم للدعوى قد يعيد الحراك السياسي من جديد، وسيفتح باب الحوار والتفاوض بين الأطراف".

وذكر موقع "شفق نيوز" أن المحكمة افتتحت جلستها اليوم الأحد، وسط منع دخول وسائل الإعلام إلى قاعة الجلسة.

كانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت، في 6 فبراير الجاري، أمراً ولائياً بإيقاف ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس جمهورية العراق.

وبينت ان النواب طالبوا بإيقاف إجراءات ترشح زيباري لرئاسة الجمهورية لحين البت بالدعوى المتعلقة به، مشيرة إلى انها اصدرت أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات ترشيح زيباري للرئاسة.
 

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