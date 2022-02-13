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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الغرف التجارية: مصر في نهضة تنموية لم تشهدها منذ عصر محمد علي

صدى البلد

أشاد المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بما تشهده مصر من نهضة تنموية كبرى على كافة المستويات، وصفها بأنها لم تحدث منذ عصر "محمد علي" ؛ نتيجة الجهود التي تبذلها القيادة السياسية المصرية، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعمل ليل نهار من أجل تحقيق هذه النهضة .

 

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جاء ذلك اليوم خلال افتتاح غرفة أسيوط للمركز النموذجي للشباك الواحد ، والذي يضم الغرفة التجارية والسجل التجاري المتميز ، وخدمات مركز الإرشاد الضريبي ، وخدمات وزارة التموين والدمغة والموازين ، وحماية المستهلك وخدمة البطاقات الذكية ، وأيضًا افتتاح المراكز المميزة في محافظات دمياط و الأقصر والسويس عبر تقتية فيديو كونفرانس ( أون لاين).. في حضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، والدكتور محمد عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط وعمرو أبو العيون رئيس غرفة أسيوط ، وعدد من رجال أعمال مصر .


وأعرب رئيس اتحاد الغرف التجارية عن سعادته بمرحلة التنمية التي تمر بها بلدنا بشكل عام ، والغرف التجارية بصفة خاصة ، في ظل خطة التطوير والتحول الرقمي التي يقوم بتنفيذها الاتحاد من خلال غرفه بالمحافظات المختلفة ، مشيرًا إلى سعي اتحاد الغرف التجارية إلى تقديم خدمات متميزة لمنتسبيه من تجار وصناع ومؤدي خدمات على مستوى الجمهورية. 
 

الاتحاد العام للغرف التجارية حماية المستهلك الغرف التجارية الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير التموين اتحاد الغرف التجارية السجل التجاري وزارة التموين

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