عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"التموين": الأزمة الروسية الأوكرانية لن تؤثر علي إمدادات القمح.. والاحتياطي يكفي 5 شهور

وزير التموين
وزير التموين

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار السلع الأساسية ستشهد تراجعا خلال شهر رمضان المقبل أقل مما نشهده الآن خاصة مع المبادرات التي يتم إطلاقها.

 

وأشار في تصريحات له على هامش افتتاح المركز النموذجي بالغرفة التجارية بأسيوط، إلى أن موسم توريد القمح المحلي سيبدأ منتصف إبريل المقبل وسيزيد الاحتياطي الاستراتيجي ليكفي حتى شهر نوفمبر المقبل.

التموين: أسعار السلع الأساسية تتراجع مع حلول شهر رمضان

وزير التموين: افتتاح مراكز الخدمات المميزة ضمن خطة الرئيس السيسي لبناء الإنسان

وأضاف أن الوزارة قامت باتخاذ إجراءات تحوطية لتأمين مخزونها من الأقماح حيث عملت على تنويع مناشيء استيرادها كالولايات المتحدة وفرنسا وروسيا ورومانيا وأوكرانيا، كما قامت بتكوين احتياطي استراتيجي من القمح يكفي أكثر من 5 شهور.


وحول تصاعد وتيرة المناوشات بين رومانيا وروسيا والتى قد تؤثر على سوق الغذاء العالمي، قال المصيلحي: "وجود المناوشات بين أكبر مصدري القمح والغلال في العالم يثير حالة من عدم اليقين في السوق".


وأضاف: لو نظرنا لأسعار الاقماح خلال الأسبوعين الماضيين لوجدنها أقل من ما قبل ذلك، مرجعا ذلك إلى حالة التشبع التى حدثت في السوق العالمية عقب ارتفاع حجم الطلب مع بدء التعافي من جائحة كورونا مما دفع لزيادة الأسعار قبل أن تعود للانخفاض النسبي مرة أخرى.

 

وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية مع مجموعة"سيتى جروب" للتحوط والحد من ارتفاع أسعار القمح، أوضح المصيلحي أنه تم تشكيل لجنة في وزارة المالية لدراسة سياسات التحوط وسيتم استكمال المناقشات مع بداية الشهر المقبل بحيث يتم بحث جدوى هذا الإجراء من عدمه.

 

وفيما يتعلق بإيقاف بعض خدمات البطاقات (بدل التالف-الفاقد-الفصل الاجتماعي)، أوضح المصيلحي أن إيقاف تلك الخدمات إجراء مؤقت، وسيكون هناك قرار وزاري قريب باستئنافها مرة أخرى بعد تصويب الأوضاع حيث تلاحظ في الأونة الأخيرة إعادة تشغيل بعض البطاقات التى تم إلغاءها من قبل نتيجة عدم استحقاق أفرادها.

 

وأشار إلى أن المشكلة أظهرت وجود قصور في التحقق من توقيتات الوقف أو الفاقد، منوها بأنه تم وضع قواعد لاستخراج لبدل التالف أو الفاقد بحيث لا تتجاوز الست شهور من آخر عملية صرف لها، وفي حالة تخطت المدة سيتم ملء استمارة لبيانات أفراد لبيان مدى استحقاقهم للدعم.

 

وفيما يتعلق بارتفاع بعض أسعار السلع، قال المصيلحي طالما يتم إتاحة السلعة مع وجود احتياطي استراتيجي منها لا مجال للتلاعب في التسعير ،منوها بأنه يتم طرح كيلو السكر بسعر 10.5 جنيه والأرز بسعر 8 جنيهات للكيلو، وعبوة المكرونة زنة 800جرام بسعر 8جنيهات وعبوة الزيت زنة لتر بسعر 25 جنيها،مؤكدا أنه يتم ضخ شهريا 120 ألف طن سكر، و70 ألف طن زيت بما يعادل نصف الاستهلاك الشهري.

التموين رمضان وزير التموين جائحة كورونا وزارة المالية احتياطى استراتيجى اسعار السلع التجارة الداخلية أوكرانيا روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 أحداث هامة تنتظر طلاب المدارس بعد عودة الدراسة في الترم الثاني

مذبحة أسرية بقنا.. شاب يقتل والده وزوجته ويصيب 3 آخرين بينهم والدته

لم يتحلل.. سر نقل جثمان علاء ولي الدين بعد سنوات من رحيله

تدهور الحالة الصحية لـ أحمد حلاوة بعد إصابته بفيروس كورونا

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

تعليق مثير| حبيبة محمد رشاد ترد بعد تشبيهها بالمذيعة مي حلمي

تصرف غاضب من جماهير الهلال السعودي عقب رباعية الأهلي.. صور

زيادات قوية.. التموين تزف بشرى سارة لـ ملاك الذهب.. فيديو

ترشيحاتنا

"التموين": الأزمة الروسية الأوكرانية لن تؤثر علي إمدادات القمح.. والاحتياطي يكفي 5 شهور

وزير الشباب في الاستقبال.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد حصد برونزية العالم

لبحث أوجه التعاون.. مفتي الجمهورية يستقبل رئيس الرابطة الأوربية للقادة الرسوليين بالنرويج

فك العقدة والابتعاد عن جوتا.. ماذا ينتظر محمد صلاح أمام بيرنلي؟

شاهد... انهيار شقيقة إبراهيم سعيد أثناء تشييع جنازة والدهما

برونزية العالم للأندية.. وزير الشباب والرياضة في مطار القاهرة لاستقبال بعثة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير.. فئران المنازل تهدد العالم بمتحور جديد من كورونا

العرض الخاص لـ "غدوة".. ابنة ظافر العابدين تخطف الأنظار في أول ظهور

دلتاكرون.. تحذيرات من متحور جديد يجمع بين دلتا وأوميكرون

صحيفة بريطانية تكشف مؤامرة روسيا الخطيرة لغزو أوكرانيا

فيديو

بشكل مفاجئ.. عوامل دفعت عبد الله السعيد للاعتزال دوليًا

كواليس الإفراج عن الطفل السوري المخطوف فواز القطيفان

حاضنة طفلها الصغير..سيدة النعناع تهز قلوب الجميع

هل تواجه مصر موجات جديدة من كورونا بحلول مايو؟ |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ