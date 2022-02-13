54 إصابة بفيروس كورونا بين ضيوف مهرجان برلين السينمائي الدولي

كشفت تقارير إعلامية، عن وجود 54 حالة إصابة بفيروس كورونا ضمن الحاضرين لفعاليات النسخة المصغرة من مهرجان برلين السينمائي الدولي بحسب موقع فاريتي.

وأكد المتحدث باسم مهرجان برلين لفاريتي، أن الإجراءات الصارمة التي فرضتها إدارة الحدث الفني سجلت 8 حالات إيجابية فقط بين صناع الأفلام.

يطلب مهرجان برلين من الضيوف إجراء اختبار يومي لفيروس كورونا حتى لو كانوا حاصلين على جرعات التطعيم الثلاث، قبل حضور الفعاليات، ودخول الأماكن المخصصة للحدث.

وتنتشر أماكن إجراء الاختبارات حول المسرح الرئيسي للمهرجان وداخل الفنادق، فيما تظهر النتائج خلال 20 دقيقة تقريبا، ووصلت أعداد التحاليل إلى حوالي 2700 عينة، ظهرت منها 54 اختبارا إيجابيا.

ويرى المتحدث باسم مهرجان برلين، أن إيجابية تحاليل فيروس كورونا أصبحت أمرا واقعا في حياتنا اليومية، لكن بالرغم من ذلك يتم التعامل معها بطريقة محترفة ومتابعة دقيقة يوميا، وتحديد حالات الخطر المحتملة.

وتصر إدارة مهرجان برلين على إلزام الحضور بارتداء الأقنعة الطبية، وتقليل سعة المقاعد داخل المسارح بمقدار النصف، إلى جانب الاختبارات اليومية.

افتتاح مهرجان برلين

افتتحت مساء الخميس النسخة 72 من مهرجان برلين السينمائي الدولي وسط أجواء هادئة وقيود حازمة بسبب أزمة فيروس كورونا، التي أعاقت خطط الاحتفال هذا العام، وتسببت في تقليص أعداد الحضور.

حضر حفل افتتاح مهرجان برلين حوالي 800 شخص فقط، وهو عدد أقل من نصف السعة العادية لمكان إقامة الافتتاح، ولكن برغم كل هذه القيود إلا أن قدرتهم على تقديم هذا الحدث في موعده يمنح صناعة السينما أملا كبيرا بحسب موقع فاريتي.

وحرصت وزيرة الثقافة والإعلام الألمانية في كلمتها على التأكيد على المعنى الإيجابي لإقامة مهرجان برلين في ظل الظروف الحالية، رغم كل القيود والإجراءات المفروضة، معبرة عن سعادتها لإقامته في موعده.

كما رحبت كلاوديا روت بطاقم الأطباء والتمريض الحاضرين لحفل الافتتاح مشيدة بهم كممثلين عن الأطقم الطبية التي بذلت جهدا كبيرا منذ بداية الجائحة للحفاظ على الحياة ومنحهم الحضور ترحيبا حارا.

وتبع حفل الافتتاح العرض العالمي الأول لفيلم Peter von Kant الناطق باللغة الفرنسية، وهو من بطولة إيزابيل أدجاني ودينيس مينوشيت، وهنا شيجولا، وهو من تأليف المخرج فرانسوا أوزون.