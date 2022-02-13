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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تخسر 22.9 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

صدى البلد

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات  اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 22.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 726.661 مليار جنيه.

 

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.21%، ليغلق عند مستوى 11438 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 1971 نقطة.

 

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 13625 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 4516 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 6.33% ليغلق عند مستوى 1982 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 4.95% ليغلق عند مستوى 2984 نقطة.

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