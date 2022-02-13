"رحلة الأفكار".. تجمع العلوم والفنون للأطفال في متحف الطفل

أطلق مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل)، برنامج رحلة الأفكار للأطفال من سن 5 سنوات وحتى 13 سنة خلال فترة إجازة منتصف العام الدراسى.. يتم خلاله طرح أربعة موضوعات تتنوع ما بين العلوم والفنون وعرض العديد من الأفكار المرتبطة بها وطرحها للمناقشة مع الأطفال ، وتنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تدور حول هذه الموضوعات وأيضاً المشاركة فى رحلات ميدانية تعريفية .

قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف، إن الموضوعات تتناول علوم الفلك والأدوات التي استخدمت في الكشف عن الفضاء والأبراج والكواكب وابرز علماء الفضاء ، والتى تهدف الى تعليم الطفل أهمية الحفاظ على كوكب الأرض ، كما تتناول التاثير والتاثر من الحضارات اذ يقوم الاطفال برحلة افتراضية عبر العصور كي يتعلم كيف يصبح عنصر موثر في حياته وحياة الآخرين وأن يستطيع التعبير عن نفسه ومشاعره، وثالث الموضوعات هى الفيزياء يتعلم فيها الاطفال علم الحركة وكيف نعيد استخدام الادوات مرة اخري ليتعلم الأطفال ان كل ما يحيط بنا له أهميته. ،واخيرا الفنون وتقدير الجمال لكل الاشياء .

من جهته قال الدكتور اسامة عبدالوارث مدير عام مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل)، ان البرنامج يستمر طوال إجازة منتصف العام وهو برنامج إسبوعي من الأحد إلي الخميس من العاشرة صباحاً وحتى الثالثة ظهراً بمقر متحف الطفل فى مصر الجديدة ، ويراعي على مدار ساعات تواجد الأطفال تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية المعلنة من قبل الدولة حفاظاً على صحة وسلامة الأطفال والقائمين على البرنامج.