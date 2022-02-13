حضور جماهيري كبير لعرض فيلمي "12 دقيقة" و"ميني كار" بالهناجر

وسط حضور جماهيري كبير أقيمت مساء أمس، الأحد، فعاليات نادي السينما المستقلة بعرض فيلمي ميني كار و12 دقيقة الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز ، بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

عروض نادي السينما

وخلال فعاليات النادي، تم عرض كل من فيلم ١٢ دقيقة إخراج محمد سامو وفيلم ميني كار إخراج محمد عبدالحكيم وعقب عرض الفيلمين أقيمت ندوه لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور أدارها الناقد السينمائي أحمد النبوي.

يذكر أن نادي السينما المستقلة يقيمة المركز القومي للسينما شهريآ بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد و يشرف على النادي فنيآ الناقد السينمائى "أحمد عسر"

وتقام فعاليات النادي مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا و جميع المشاركين بالنادي. و جدير بالذكر أن جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومى تقدم بشكل مجاني للجمهور والدعوه عامة لمحبي السينما.