بيراميدز يصل الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة أهلي طرابلس بـ الكونفدرالية

وصل فريق نادي بيراميدز إلى ملعب الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة الأهلي طرابلس الليبي في إطار مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الأهلي الليبي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء اليوم في إطار أولى جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية، على أن يخوض ثاني الجولات يوم الأحد المقبل أمام زاناكو الزامبي في لوساكا.

أعلن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز القائمة التي تدخل معسكرا مغلقا بداية من الجمعة استعدادا لمباراة أهلي طرابلس الليبي في بداية مشوار دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

ويحل أهلي طرابلس ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد باستاد الدفاع الجوي في أولى جولات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمود حمدي - أحمد فتحي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - محمود صادق - نبيل دونجا - إبراهيم تراوري - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر - عبد الرحمن صميدة

خط الهجوم: فاجري لاكاي - دودو الجباس

ويدخل بيراميدز معسكرا مغلقا بداية من الجمعة ويخوض تدريباته بملعب الدفاع الجوي يومي الجمعة والسبت حتى خوض المباراة الهامة في بداية المشوار، بدور المجموعات.