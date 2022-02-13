بجامبسوت من الفراشات.. مايا دياب تحتفل بعيد الحب

نشرت الفنانة مايا دياب صور جديدة، من أحدث حفلاتها الغنائية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت مايا دياب مرتدية جامبسوت باللون الأسود، مُزين بالفراشات، مع تسريحة شعر جديدة وطويلة بعدة ضفائر، معتمدة علي ميك اب لوك بالألوان الترابية.

وعلقت مايا دياب علي الصور، كاتبة: “كان الحب بالتأكيد في الهواء ليلة أمس! عيد حب سعيد”.

وأعلنت الفنانة مايا دياب عن استعدادها لطرح أغنية جديدة قريباً، ونشرت فيديو دعائيا قصيرا منها عبر حسابها على تطبيق إنستجرام.

وكشفت مايا دياب في تصريحات إعلامية لها، عن استعدادها لطرح أغنية جديدة في عيد الحب، تتحدث عن الفراق وشوق الأحباب، وهي عمل رومانسي مختلف بحسب وصفها.

وكانت قد نشرت الفنانة مايا دياب مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ترد فيها على بعض أسئلة الجمهور بعد طرح أغنيتها ليلية.

وردت مايا دياب على بعض الأسئلة ولعل من أبرزها سؤال لأحد المتابعين: ماذا عن أول هدية تلقتها من حبيب وجاءت إجابتها: “كانت عبارة عن دبدوب صغير مكتوب عليه كلمة بحبك”.

كما أجابت عن تساؤل آخر من متابع وهو “أجمل لحظة حب” وردت مايا دياب قائلة :"عندما ولدت ابنتي الوحيدة".

مايا دياب

ودافعت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، عن فيلم "أصحاب ولا أعز" الذي أثار ضجة كبيرة منذ عرضه عبر منصة نتفليكس.

وكتبت مايا دياب قائلة: "‏‏‏فيلم ‎#اصحاب_ولا_اعز حقيقي ينقل الحقيقة والصورة الحقيقية للمجتمع الذي نعيشه ، والسينما كانت ولازالت وستبقى تمثل الواقع غير هيك ما بتكون سينما".

وكان فيلم «أصحاب ولا أعز» أثار حالة كبيرة من الجدل وسط الجمهور العربي الذي عبر عن استيائه من مناقشة الفيلم لعدد من الموضوعات التي تخالف التقاليد المجتمعية، وهو ما فتح باب الهجوم على نجوم الفيلم وعلى رأسهم الفنانة منى زكي والفنان إياد نصار من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن مشاهد الفيلم تحمل جرأة متناهية «لا تشبه مجتمعنا» على حد تعبيرهم، مثل التعامل مع «مثلي الجنس» واحترامهم رغم مخالفة ذلك للأعراف الدينية والمجتمعية.