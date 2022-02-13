مصرع طفلة وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بأسوان

شهد طريق بنبان الصحراوى شمال أسوان اليوم الأحد، حادث تصادم سيارتين ما أسفر عن مصرع طفلة وإصابة 5 أخرين.

تلقى اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان إخطارًا يفيد بحادث تصادم سيارتين بطريق بنبان الصحراوى ما أسفر عن مصرع طفلة وإصابة 5 شخص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة والجثة إلى المشرحة.

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وبالفحص والتحري تبين مصرع حورين محمود، 3سنوات، وإصابة كل من: «محمد رمضان 24 سنة، إبراهيم حسين 28 سنة، محمود عاطف 25 سنة، رحاب صبرى 24 سنة، عاطف محمود 5 سنوات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.

وكان شخص لفظ أنفاسه الأخيرة إثر دهس قطار عليه بمحطة كوم أمبو شمال أسوان أثناء مروره أثناء سير القطار.

تلقى اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان إخطاراً يفيد بمصرع شخص دهسه قطار روسي عقب خروجه من محطة كوم أمبو، ومرور الشاب بالسكة الحديد مما أدى إلى دهس القطار الشخص، ولفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارات الإسعاف للتعرف على الجثة وتسليمها إلى أسرتها.

وبناء على تعليمات مدير أمن أسوان إزالة آثار الواقعة لتيسير عملية الحركة ومنع التجمعات في مكان الواقعة لمنع إعاقة عملية سير مرور السكة الحديد.

فيما شهدت منطقة الرمد الشرقي بمدينة كوم أمبو، شمال محافظة أسوان، خروج قطار قصب السكر عن القضبان، وهو ما أدي إلى سقوط شحنة القصب على الطريق، وهو ما تسبب في وقف حركة السير والحركة المرورية.

تلقي اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، بلاغاً من مأمور مركز كوم أمبو، يفيد خروج قطار قصب السكر عن القضبان، وهو ما أدي إلي سقوط شحنة القصب على الطريق، وهو ما تسبب في وقف حركة السير والحركة المرورية.

وبناء على تعليمات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، انتقلت الجهات المعنية لمكان الواقعة في محاولة لإعادة القطار على القضبان ورفع شحنة القصب.

وعلي الفور توجهت الجهات المعنية لرفع شحنة قصب السكر وذلك لإعادة القطار مرة أخرى وعودة سير الحركة المرورية بعد توقفها أثناء خروج قطار قصب السكر عن مساره.

هذا تستعد مديرية التربية والتعليم بأسوان لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فور إعتمادها من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بعد الإنتهاء من أعمال رصد وتقدير درجات الفصل الدراسى الأول 2021/2022 التى من المقرر إعلانها خلال الأسبوع الجارى.

وأكد عبد الكريم لطفى مدير عام التربية والتعليم بأسوان بأن لجان التصحيح تواصل أعمال تقدير الدرجات داخل 33 لجنة تصحيح تضم 624 معلم ومعلمة من المصححين داخل مقار ولجان وكنترول التصحيح وتقدير الدرجات.