محافظ أسوان يتابع رفع 35 طن مخلفات بمدينة كوم أمبو

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو برئاسة شوقى مصطفى بتنفيذ حملة مكثفة لرفع تراكمات المخلفات والقمامة من مواقع مختلفة داخل المدينة حيث تم رفع أكثر من 35 طنا من المخلفات من أجل تحقيق الإصحاح البيئي ، علاوة على تنفيذ تسويات بمساحة 600 م2.

ويأتى ذلك في إطار متابعته اليومية لجهود وأنشطة المحليات والتأكد من تنفيذ التعليمات الصادرة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لتوفير بيئة نظيفة وآمنة مع إضفاء الوجه الحضارى والجمالى لمدن المحافظة.

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فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بحملة لإزالة 52 حالة إشغال وتندات وإعلانات مخالفة بمنطقة المحمودية منها 37 مخالفة من تندات المحلات التجارية، بجانب إزالة 5 عشش أسفل العمارات السكنية ، بالإضافة إلى رصد 12 حالة إعلانات مخالفة تم توجيه الإنذارات لأصحابها لرفعها بمهلة أسبوع لحين الترخيص الرسمي من خلال إدارة الإعلانات بالمحافظة.

كما تم تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات ، وأيضاً أعمال التشجير ورفع كفاءة الإنارة العامة ، وقد تم تنفيذ حملة إزالة الإشغالات برئاسة المهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية ونوابه ورؤساء الأحياء والمتابعة الميدانية وإدارة الإعلانات مدعمين بالفنيين والمعدات الثقيلة، علاوة على قسم شرطة المرافق بقيادة العقيد محمد الجندى.

شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان صباح اليوم في فعاليات ختام مهرجان " جامعات الجنوب "، والذي تستضيفه محافظة الوادي الجديد، بمشاركة 11 جامعة مصرية خلال الفترة من 10 وحتى 14 فبراير الجاري ، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية.

والجدير بالذكر بأن فعاليات ختام المهرجان شملت تفقد مشروع أول مجمع مصالح حكومية مميكن على مستوى الجمهورية والجاري إنشاءه شمال مدينة الخارجة ، كما تم تفقد حديقة ٣٠ يونيو وزراعة نخلة بحديقة ٣٠ يونيو بالخارجة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة.

وأيضاً تفقد الحديقة التي تعد أحدث حديقة ترفيهية ثقافية تضم مجسمات لأهم المعالم والمواقع التاريخية والثقافية ، ومسطحات خضراء و ملاعب رياضية وحمام سباحة وممشي دراجات ومسجد على مساحة ٩ فدان كمتنفس حضاري للمواطنين يمزج ما بين التصميم العصري والتراث الواحاتي .