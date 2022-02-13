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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب جامعة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

ينتظر طلاب جامعة عين شمس نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021 – 2022 وتمت الامتحانات في جامعة عين شمس، مع الإلتزام بكل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا مع التشدد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بالكمامة، وتطبيق التباعد الاجتماعي و الدخول للحاصلين على لقاح كورونا.

 

وأعلن  الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، عن الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات لبرنامج الساعات المعتمدة باللغتين الانجليزية والعربية للفصل الدراسى الأول 2022.

وبلغت نسبة النجاح العامة لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية 98.9% وجاءت كالآتي: المستوى الأول انجليزى 96.9%، المستوى الثانى انجليزى 95.8%، وبلغت نسبة النجاح بالمستوى الثالث انجليزى 99.3%، والمستوى الرابع انجليزى 99.4%.

 

وأوضح أن نسبة النجاح العامة لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية بلغت 99.7%، حيث جاءت نتائجه كالآتي: المستوى الأول عربى 99.6%، المستوى الثانى عربى 99.7%، وبلغت نسبة النجاح بالمستوى الثالث عربى 99.7%، والمستوى الرابع عربى 99.8%.

 

ووجه د. خالد قدري، الشكر إلى إدارة الجامعة ممثلة فى د. محمود المتيني رئيس الجامعة ود. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على كل ما تلقته الكلية من دعم خلال العام الدراسى واتخذتها الجامعة حرصأ علي سلامة الطلاب.

 

ووجه الشكر إلى إدارة الكلية، ممثلة في الوكلاء ومسئولى الكنترولات ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين، على ما بذلوه جميعا من عمل شاق ساهم فى دقة وسرعة إعلان نتائج.

 

وهنأ قدرى جميع الطلاب على نجاحهم وتمنى لهم التوفيق فى تحقيق مستقبل باهر.

 

ومن جانبه أكد الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة انه سوف يتم الاعلان عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال اسبوع منوها ان نسبة النجاح مرتفعة .
 

وبدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت الموافق 15 يناير إلى الخميس 3 فبراير، استمرت لمدة ثلاث أسابيع حسب جدول كل كلية وبدأت إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 5 فبراير وحتى الخميس 17 فبراير 2022، حيث يبدأ الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الجديد، السبت الموافق 19 فبراير بفترة دراسية تمتد لـ16 أسبوعا وينتهي الفصل الدراسي الثاني الخميس 9 يونيو.

ومن المقرر أن تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الجديد خلال شهري يونيو ويوليو وفقا لطبيعية الدراسة والامتحانات بكل كل كلية.

وينتظر طلاب جامعة عين شمس خلال الايام المقبلة نتيجة الترم الاول و يمكن الحصول علي نتيجة كل كلية من كليات جامعة عين شمس عبر هذا الرابط

http://commerce.asu.edu.eg

http://law.asu.edu.eg

http://arts.asu.edu.eg

http://med.asu.edu.eg

http://science.asu.edu.eg

http://dentistry.asu.edu.eg

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