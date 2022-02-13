دراسة تكشف أهمية تناول وجبة العشاء

ينصح العديد من الأطباء بتجنب تناول وجبة العشاء سواء في وقت متأخر من الليل أو عدم تناولها نهائيا للحفاظ على صحة المعدة وعدم زيادة الوزن.

ولكن طبيبة لبنانية قدم نصيحة جديدة مغايرة تماما للمعتقد السائد عن تناول وجبة العشاء وأكدت أن لها فوائد صحية غير متوقعة .

أكدت أخصائية التغذية اللبنانية كارلا حبيب مراد أن تناول وجبة العشاء أمر مهم جداً وحذرت من عدم تناول هذه الوجبة.



وقالت في منشور لها عبر حسابها على انستجرام، أنه يجب تناول وجبة العشاء في وقت متأخر من عدم تناوله على الإطلاق، محذرة من خطورة تفويت هذه الوجبة ولكن مع الانتباه لتجنب تناول الكثير من السكر والدهون في الليل، في حال قررنا الحصول على العشاء في وقت متأخر.

وأوضحت أن تأخير وجبة العشاء يؤثر فعلا على الهضم حيث يمكن أن يصاب الإنسان بسوء هضم إلا أن ذلك أخف بكثير عن تفويت هذه الوجبة.

وبينت أن الجسم إن لم يحصل على ما يحتاجه من سعرات حرارية فى وجبة العشاء فإنه سيحتاج سعرات حرارية أكثر عند وجبة الفطور في اليوم التالي كي يعوض ما نقصه، ويمكن له أن يطلب أطعمة بسعرات أكثر بكثير منها لو حصل على عشاء بسيط حتى وإن كان متأخراً ويفضل أن يكون العشاء قبل 3 أو 4 ساعات من النوم



بحسب الإحصاءات الأخيرة فإن وجبة العشاء تمثل 20% من مجموع حجم الأطعمة التي يتناولها الفرد في اليوم الواحد ويجب أن يتم تناولها قبل 3 أو 4 ساعات من النوم.