7 مخاطر لتخطي وجبة الإفطار

7 مخاطر لتخطى وجبة الافطار على صحتك أبرزها على صحة القلب وعلى لياقتك بالاضافة إلى تسبب تخطى الوجبات مثل الافطار إلي زيادة مخاطر السرطان إليك 7 مخاطر انتبهي إليها يقدمها موقع هيلث

1.خطر على القلب

وفقًا لدراسة نُشرت في JAMA ، فإن الرجال الذين يتخطون وجبة الإفطار لديهم فرص أكثر بنسبة 27٪ للإصابة بنوبة قلبية مقارنة بأولئك الذين يتناولون وجبة الإفطار

2. خطر الإصابة بمرض السكري

النساء اللائي اعتدن على تجنب وجبة الإفطار كن أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، مقارنة بالنساء اللائي تناولن وجبة الإفطار اليومية.

النساء العاملات اللائي تخطين وجباتهن الصباحية لديهن فرص أكثر بنسبة 54٪ للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

3. زيادة الوزن

يؤدي تخطي وجبة الإفطار إلى زيادة الرغبة في تناول الأطعمة السكرية والدهنية. نظرًا لأن آلام الجوع ستكون شديدة جدًا ، ينتهي بك الأمر إلى التهام كل ما تصادفه خلال اليوم. كلما ارتفعت مستويات الجوع لديك ، زادت كمية الطعام التي تتناولها.

5. خطر الاصابة بالسرطان

يمكن أن يؤدي تخطي وجبة الإفطار إلى الإفراط في تناول الطعام أثناء النهار. وهذا بدوره يمهد الطريق لزيادة انتشار السمنة. وفقًا لبحث أجرته مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة ، وجد أن الشخص الذي يعاني من زيادة الوزن أو السمنة لديه خطر متزايد للإصابة بالسرطان.

4. يؤثر على الأداء الإدراكي

إن تضمين وجبة الإفطار في نظامك الغذائي اليومي يمنحك أداء إدراكيًا أفضل يساعد تناول وجبة الإفطار على تعزيز الوظيفة المعرفية.

7. الصداع النصفي

يؤدي تخطي الوجبات إلى حدوث انخفاض كبير في مستويات السكر ، مما يؤدي بدوره إلى إطلاق الهرمونات التي يمكن أن تعوض مستويات الجلوكوز المنخفضة. هذا ، من ناحية أخرى ، يزيد من مستويات ضغط الدم ، مما يؤدي إلى الصداع النصفي والصداع.