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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أفضل أنواع الاستثمار للحفاظ علي قيمة الأموال

افضل انواع الاستثمار
افضل انواع الاستثمار لحفظ قيمة العملة

قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية إن اللجوء الي الاستثمار  ويعد الملاذ الامن للحفاظ علي القوة الشرائية للعملة فى ظل موجه التضخم العالمية والتي اثرت سلبا علي الاسعار  عالميا وايضا على مصر.

أضاف الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية،فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد"أن الاستثمار هو واحد من أفضل طرق بناء الثروة والاستقلال المالي وهناك العديد من اشكال الاستثمارات التي يمكن الدخول فيها  وتحافظ علي قيمة العملة.

أوضح الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية أن الاستثمار فى الأسهم يعد نوعا من الاستثمارات التى تحفظ قيمة العملة حيث يمكن استثمار مبالغ صغيرة  او كبيره في الأسهم باستمرار  قد يحقق  عائدات وارباح غير متوقعة على المدى القريب، إلا أنها مربحة في الغالب على المدى البعيد  ويمكن تحقيق ذلك عن طريق الاستثمار من خلال احد صناديق الاستثمار ذات العوائد المرتفعة.


وينصح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الافراد بعدم استثمار أموالهم في شركة واحدة فقط، بل في عدة شركات دائمًا ، فوضع الأموال كلها في شركة واحدة قد يؤدي لخسارتها، كذلك لا تستثمر كل أموال في سوق الأسهم فقط بل توزيعها في خطط استثمارية متنوعة خاصه اذا كان الاشخاص لايملكون الخبرة في هذا المجال فاللجوء الي شراء وثائق صناديق الاستثمار

وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد إلى أن الاستثمار في الصكوك الاسلامية نوع اخر من الاستثمار فالصكوك  أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تعطي لحاملها ملكية حصة في مشروع منجز أو قيد الإنشاء والتطوير أو في استثمار معيّن، وهذا يمثل الركيزة الأساسية للصكوك المصدرة، فهي لا بد من أن تكون مرتبطة بأصول وتُصدر الشركات او المؤسسات الحكومية الصكوك بهدف تمويل مشاريعها، بحيث يحصل المساهمون على نسبة مئوية من الأرباح، تتحدد عند التعاقد، كما يتحملون الخسائر وفقا لتلك النسبة المحددة .

الاستثمار فى الذهب

وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أنه دائما ما ينظر  للاستثمار في الذهب محزن للقيمة وبالفعل كان احد المحافظ الاستثمارية حتي عام 2020 ولكن بسبب حاله الاضطرابات الاقتصادية وزيادة أسعار النفط وتوجه الصين لزياده حجم الاحتياطي لديها من الذهب زادت اسعار الذهب بشكل كبير وفقد اهميته الاستثمارية خلال عام ٢٠٢١ وقد يكون محفظة استثمارية طويلة  المدي وليس قصيرة الاجل

تابع :يبقي الاستثمار في العقار احد اهم  الاستثمارات ومخزون لقيمة العملة وتحافظ عليها وافضل الاستثمارات في العقار منخفض القيمة لسهولة بيعه وتداوله ويمكن تأجيره وتحقيق عوائد شهرية منه.

وذكر الدكتور عبدالمنعم السيد ، أن هناك نوع اخر من الاستثمار لحفظ قيمة العملة يتمثل فى الودائع وشهادات الاستثمار البنكية ويعد الأكثر امانا وبمعدل مخاطر صفر ويحقق عوائد في حدود 11%الي 11.5%سنويا.

 

الاستثمار العقار الودائع الصكوك الاسلامية الذهب

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