محمد ماهر: الخصخصة شيء جيد بشرط وجود سعرعادل وإدارة جيدة

قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن الخصخصة شيء جيد بشرط أن يكون هناك سعرعادل للبيع وإدارة جيدة، مشيرا إلى أن الطروحات في البورصة تعني الخصخصة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الدولة قامت بدور كبير خلال الـ 7 سنوات الماضية، ودخلت لإصلاح قطاعات كثيرة، من خلال قطاع الاعمال العام وجهاز الخدمة الوطنية، وقامت بدور كبير في الإصلاح الاقتصادي.

وأكد “الأصل أن الدولة دورها تنظيمي لتهيئة الأجواء للقطاع الخاص للعمل، والأفضل أن يدير القطاع الخاص لأنه سيخاف على أمواله، وكون حدث أخطاء وتجاوزات في الخصخصة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، فهذا لا يعني أن الخصخصة شيء سيء”.

وأوضح "ماهر"، أن الحكومة تحدثت منذ عامين على طرح 43 شركة في البورصة، وحتى الآن تم طرح شتركين فقط، متابعا: "رأيي باقي الـ43 شركة ينزلوا في البورصة خلال سنة ونصف، عشان تضاف القيمة السوقية لسوق المال والبورصة وكل دي فلوس هتدخل للدولة، ولابد أن تنزل الطروحات باسعار جيدة عشان تجذب مستثمرين".

وحول السمعة السيئة للخصخصة، قال: "مكنش في خبرة عند الدولة في التسعينات في موضوع الخصخصة، ودلوقتى احنا عدينا المرحلة، وأصبح لدينا خبرات كبيرة لدى المسئولين في الحكومة، ومفيش مجال يحصل أي حاجة من اللى كانت بتحصل قبل كدة".