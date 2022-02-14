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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مؤمن سليمان: نتائجي مع الشرطة العراقي أسعدت الجماهير.. وأقدم كرة حديثة .. فيديو

مؤمن زكريا
مؤمن زكريا

قال مؤمن سليمان، المدير الفني لفريق الشرطة العراقي، إن النتائج التي يحققها مع فريقه بالدوري العراقي، نتيجة الأداء الرائع الذي يقدمه، موضحًا أن هناك حالة من السعادة لدى الجمهور العراقي بالأداء والنتيجة.

وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أنه يُقدم كرة حديثة مثل التي يقدمها جميع المدربين الكبار، والتي تعتمد على لعب الكرة على الأرض وفتح اللعب.

وأشار إلى أنه تعرض لهجوم شديد من الإعلام العراقي في بداية مشواره مع الشرطة بسبب تغيير مراكز بعض اللاعبين، إلا أنه أثبت صحة وجهة نظره، خاصة وأنه كان مضطرًا لذلك بسبب إجهاد الكثير من لاعبيه وتعرضهم للإصابات نتيجة مشاركتهم مع المنتخب العراقي.

وواصل مؤمن سليمان، أنه ترك منتخب مصر مواليد 2006 لقلة منافساته، ولرغبته في خوض منافسة أعلى والتتويج ببطولة، مضيفًا «العروض وقتها كانت قليلة وتعرضت قبلها لتجربتين سيئتين، مما دفعني لخوض التجربة، لكنني تراجعت بعد ذلك لقلة المنافسة على عكس تجربة الشرطة».

واختتم تصريحاته، أنه يُعاني من مشاكل كبيرة في تجربته بالعراق ما يؤكد صعوبة المهمة، إلا أنه يستطيع السيطرة عليها، وهو ما يدفعه للاستمرار وتحمل المسؤولية، مشددًا أنه يأمل في إنهاء الموسم الحالي بالتتويج ببطولة الدوري العراقي.

مؤمن سليمان الشرطة العراقي الدوري العراقي منتخب مصر كرة عربية

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