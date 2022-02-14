نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

أعلنت منصة امتحانات مصر، إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس في كافة محافظات الجمهورية، فضلًا عن عرض كافة التفاصيل الخاصة بموعد انتهاء تصحيح المواد ومراجعتها وموعد إعلان النتيجة في كافة المحافظات بحسب كل إدارة تعليمية.

وتقدم منصة امتحانات مصر، في التقرير التالي، كافة الخدمات التي تخص الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بشأن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس، وعرضها في كافة الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظات مصر، تسهيلًا عليهم سيتم عرض النتيجة عبر الموقع الرسمي لـ«امتحانات مصر» بطريقة سهلة وبسيطة بحيث يمكن الحصول عليها بالاسم أو رقم الجلوس أو الإدارة التعليمية التابعة للمحافظة.

وتواصلت منصة امتحانات مصر، مع مصادرها بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقب انتهاء ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية، لمعرفة كل ما يهم الطلاب وأولياء الأمور بشأن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس

وأكدت المصادر لـ«امتحانات مصر»، أن موعد إعلان النتيجة ستظهر في كل محافظة بمفردها عقب انتهاء تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات والانتهاء من كافة المراجعات الخاصة بالامتحانات وعقب اعتمادها من محافظ الإقليم يتم اعتمادها، وذلك خلال 10 أيام من الآن.

وأوضحت أن الامتحانات جاءت في متناول الطالب المتوسط، وجاء سؤال للطالب المتفوق لمعرفة مدى اجتهاد الطلاب وعرض إمكانية كل طالب حسب اجتهاده.

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وتتيح منصة امتحانات مصر، مجموعة من الخدمات التي توفر الكثير للمدرسين في كافة قطاعتها، حيث يستطيع المدرس انشاء مجموعة من الفصول الافتراضية والتي يمكنه من حلالها التواصل مع طلابه بكل سهولة ويسر كما يمكنه رفع المحتوي العملي وإضافة كافة أنماط الأسئلة وانشاء اختبارات مميكنة.

وتؤكد «امتحانات مصر» حرصها الدائم بالطلاب وأولياء الأمور وكل ما يخص سير العملية التعليمية، معلنة عرضها نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، فور اعتمادها من المحافظين، ويمكن للطلاب الحصول على نتائجهم عبر الموقع الرسمي للمنصة بالاسم أو رقم الجلوس.