انضمام ديلفين دوز للجنة تحكيم الإسكندرية للفيلم القصير بعد انسحاب دياموند بو عبود

أعلن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الثامنة عن إنضام البلجيكية ديلفين دوز للجنة تحكيم المسابقة الدولية بعد انسحاب اللبنانية دياموند بو عبود.

وتعمل ديلفين دوز على استكشاف صناعة السينما البلجيكية مديلفين دوزنذ عام 2008، بعد العمل في التصميم والموضة والموسيقى. هي كاتبة سيناريو فيلم وثائقي على "على الصخرة البلجيكية "الذى تم عُرض على نطاق واسع في أوروبا بين باريس وبروكسل، عملت مع باتريك جان ثم مع وشركات أفلام وPanache للإنتاج، وشاركت العديد من مشاريع الأفلام الروائية لخديجة لوكلير، و رادو ميهالينو، و سيدريك كلابتش(انيت ليوس كاراكس).

وانضمت إلى طاقم Black Boat Pictures في فرنسا في عام 2018 ثم انضمت إلى فالانتين لوبلان لإنشاء White Boat Pictures في بلجيكا.

وقد أكد موني محمود المدير الفني للمهرجان أن إنسحاب الممثلة اللبنانية دياموند بو عبود كان مربكا، وأضاف: فوجئنا باتصالها منها عصر يوم الخميس الماضي، أي قبل ساعات قليلة من إقامة حفل الإفتتاح، وأبلغتنا أنها تعتذر عن الحضور وعن عضويتها في لجنة التحكيم لانشغالها في التصوير.