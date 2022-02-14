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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نظرة على سيارة فيراري بوروسانجوي SUV المنتظرة.. صور

سيارة فيراري بوروسانجوي
سيارة فيراري بوروسانجوي

انتقلت شركة فيراري الإيطالية مؤخراً من اختبار Purosangue القادم أسفل نموذج اختبار Maserati Levante إلى استخدام أجسام مموهة بمواصفات الإنتاج في النموذج الاختباري للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، وباستخدام لقطات ومقاطع فيديو تجسس حديثة كدليل على ذلك.

سيارة فيراري بوروسانجوي

تحتوي فيراري Purosangue على أنف ينحني لأسفل من الزجاج الأمامي، وتندمج المصابيح الأمامية في الحافة ذاتها، وهناك شبكة كبيرة شبه منحرفة الفتحات الموجودة في الزوايا بها ضوء LED يعمل فوقها، وعلى طول الجانب تتميز بتصميم منحنى ناعم على طول الأبواب، تضيف التجعد الحاد الذي يبدأ من خلف الحاجز الأمامي لمسة بصرية للجناح.

سيارة فيراري بوروسانجوي

لا يُظهر هذا العرض الجزء الخلفي من Purosangue والذيل هو جزء الجسم الذي تغطيه فيراري أكثر، حيث يبدو أن السقف المقوس يتدفق إلى هاتشباك، وتشير الأجزاء المرتفعة من التمويه هناك إلى وجود مفسد عند النقطة التي يصبح فيها الذيل قطعة أفقية مسطحة.

تحتوي مركبات التطوير على زوج من أنابيب العادم يخرج من كل زاوية سفلية، من المتوقع أن تبدو اللمسات الأخيرة أكثر روعة من الأطراف الدائرية الصغيرة التي تظهر في لقطات التجسس.

سيارة فيراري بوروسانجوي

ما زلنا غير متأكدين تمامًا من مجموعة نقل الحركة التي يستخدمها Purosangue، حيث يلمح مقطع فيديو للقيادة الكروس أوفر بصمت إلى أنها تأتي بسيارة هجينة، ويمكن أن يكون هذا المحرك هو المحرك الهجين المزدوج التوربيني V6 من 296 جي تي بي حيث ينتج 818 حصانًا (610 كيلووات)، وعزم اقصى للدوران دوران يصل الى 546 رطلاً (740 نيوتن متر)، وتشير الشائعات أيضاً إلى خيار V12الذي قد يأتي لاحقًا.

تركب فيراري Purosangue على هيكل محرك Front Mid الجديد من الشركة الإيطالية، وتضع هذه المنصة المحرك خلف المحور الأمامي وصندوق تروس مزدوج القابض يتصاعد في الخلف، كما تتوفر على نظام دفع رباعي.

 

سيارة فيراري بوروسانجوي

تُظهر اللقطات ومقاطع الفيديو الجاسوسية سيارة فيراري Purosangueبارتفاع منخفض إلى حد ما، وذلك على الرغم من أنه قد يحتوي على نظام تعليق تكيفي يمكنه رفع السيارة للحصول على مظهر أكثر صلابة، ولا تتوقع أن تأخذ صخرة فيراري الزاحفة أو تتسابق عبر الصحراء بناءً على ما هو مرئي حتى الآن.

أعلنت فيراري عن سيارة Purosangue في عام 2018 ووعدت بطرحها لأول مرة قبل نهاية عام 2022، يجب أن نتمكن أخيرًا من رؤية النموذج الذي طال انتظاره في غضون بضعة أشهر، حيث ستبدأ عمليات التسليم في عام 2023.

فيراري بوروسانجوي SUV Maserati Levante Purosangue هاتشباك

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