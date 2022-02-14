الشرطة البريطانية توقف العمل بسيارات "بي إم دبليو" بعد سلسلة من الحرائق الكارثية

تستخدم قوات الشرطة في المملكة المتحدة سيارات "بي ام دبليو" في أداء مهامها، خاصة بي ام دبليو الفئة الثالثة والخامسة و بي ام دبليو X5 ، منذ عدة سنوات ومشاهدتها مع رجال إنفاذ القانون وهي تجوب الشوارع مشهدًا مألوفًا إلا أن حوادث الحرائق المتكررة أجبر الشرطة على تحجيم استخدامها.

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، اقتصرت سيارات BMW الشرطية على أداء البعض على المهام الخفيفة بعد سلسلة من الحرائق الكارثية التي أثرت على سمعة سيارات BMW المزودة بمحرك ديزل سداسي الأسطوانات N57 سعة 3.0 لتر. جاءت تعليمات وأوامر عليا من القيادة إلى قوات إنفاذ القانون وتشمل قسم "دورهام" في شمال شرق إنجلترا، بعدم استخدام سيارات بي ام دبليو المجهزة بـ N57 في الملاحقات الأمنية التي تتطلب سرعات عالية خشية نشوب حريق.

جاء القرار الأحدث للشرطة البريطانية بعد سلسلة من الحوادث المروعة داخل الشرطة البريطانية وكان العامل المشترك هو سيارات "بي ام دبليو" بمحرك N57 ، وقامت تقارير وسائل الإعلام المختلفة في المملكة المتحدة بتوثيق العديد من الحوادث الجهنمية في السنوات الأخيرة التي كان من أبرزها حريق مقاطعة كنت سنة 2016 وليفربول في عام 2019 ، وجنوب شرق لندن في عام 2019 ، وسويندون في عام 2021 على سبيل المثال لا الحصر، حيث أخذت ظاهرة الحرائق تتكرر بوتيرة سريعة وكان من أخطر وأشد الحرائق فتكا في ديسمبر 2020 عندما توفي ضابط شرطة في "كمبريا"، وهو "نيك دومفريز" ، بعد أن اشتعلت النيران في سيارة بي ام دبليو كان يقودها أثناء استجابته لمكالمة طوارئ.

علقت شركة BMW على القرار الأحدث للشرطة البريطانية ولكنها قالت إن السيارات الخاصة المملوكة للعملاء بمحرك N57 لم تتأثر بأية مشاكل ميكانيكية ولم تبلغ عن حدوث حرائق.

وقالت "بي ام دبليو" في بيان: "هذه المشكلة مرتبطة بالطريقة الخاصة التي تقود بها الشرطة هذه السيارات ذات الأداء العالي. إن عوامل التخصيص التي تحول السيارة العادية إلى سيارة شرطية من خلال ملف تعريف الاستخدام يولد ضغطًا إضافيًا على بعض المكونات، وبالتالي حددت BMW برنامج صيانة وخدمة يخص هذه المركبات فقط، دونا عن المركبات التقليدية، ليست هناك حاجة لاتخاذ إجراء على أي مركبات مدنية ".