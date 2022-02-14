عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الشرطة البريطانية توقف العمل بسيارات "بي إم دبليو" بعد سلسلة من الحرائق الكارثية

بي ام دبليو
بي ام دبليو

تستخدم قوات الشرطة في المملكة المتحدة سيارات "بي ام دبليو" في أداء مهامها، خاصة بي ام دبليو الفئة الثالثة والخامسة و بي ام دبليو X5 ، منذ عدة سنوات ومشاهدتها مع رجال إنفاذ القانون وهي تجوب الشوارع مشهدًا مألوفًا إلا أن حوادث الحرائق المتكررة أجبر الشرطة على تحجيم استخدامها.

 

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، اقتصرت سيارات  BMW  الشرطية على أداء البعض على المهام الخفيفة بعد سلسلة من  الحرائق الكارثية التي أثرت على سمعة سيارات  BMW  المزودة بمحرك ديزل سداسي الأسطوانات N57 سعة 3.0 لتر. جاءت تعليمات وأوامر عليا من القيادة إلى قوات إنفاذ القانون وتشمل قسم "دورهام" في شمال شرق إنجلترا، بعدم استخدام سيارات بي ام دبليو المجهزة بـ N57 في الملاحقات الأمنية التي تتطلب سرعات عالية خشية نشوب حريق.

 

جاء القرار الأحدث للشرطة البريطانية بعد سلسلة من الحوادث المروعة داخل الشرطة البريطانية وكان العامل المشترك هو سيارات "بي ام دبليو" بمحرك N57 ، وقامت تقارير وسائل الإعلام المختلفة في المملكة المتحدة بتوثيق العديد من الحوادث الجهنمية في السنوات الأخيرة التي كان من أبرزها حريق مقاطعة كنت سنة 2016  وليفربول في عام 2019 ، وجنوب شرق لندن في عام 2019 ، وسويندون في عام 2021 على سبيل المثال لا الحصر، حيث أخذت ظاهرة الحرائق تتكرر بوتيرة سريعة وكان من أخطر وأشد الحرائق فتكا في ديسمبر 2020 عندما توفي ضابط شرطة في "كمبريا"، وهو "نيك دومفريز" ، بعد أن اشتعلت النيران في سيارة بي ام دبليو كان  يقودها أثناء استجابته لمكالمة طوارئ.

 

علقت شركة  BMW  على القرار الأحدث للشرطة البريطانية  ولكنها قالت إن السيارات الخاصة المملوكة للعملاء بمحرك N57 لم تتأثر بأية مشاكل ميكانيكية ولم تبلغ عن حدوث حرائق.

وقالت "بي ام دبليو" في بيان: "هذه المشكلة مرتبطة بالطريقة الخاصة التي تقود بها الشرطة هذه السيارات ذات الأداء العالي. إن عوامل التخصيص التي تحول السيارة العادية إلى سيارة شرطية من خلال ملف تعريف الاستخدام يولد ضغطًا إضافيًا على بعض المكونات، وبالتالي حددت BMW برنامج صيانة وخدمة يخص هذه المركبات فقط، دونا عن المركبات التقليدية،  ليست هناك حاجة لاتخاذ إجراء على أي مركبات مدنية ".

بي إم دبليو BMW الشرطة المملكة المتحدة بي ام دبليو X5 لندن بمحرك N57

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وجهته المقبلة أوروبا .. شوبير يؤكد رحيل نجم كبير عن الأهلي

مصرع شاب وفتاة وإصابة صديقتها في حادث مروع بطريق جمصة - المنصورة

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين..وعيار 21 يصل لمستويات غير متوقعة

الطب الشرعي يحسم الجدل حول جثمان الفنان علاء ولي الدين

إتاحة كراسات شروط حجز وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري لمتوسطي الدخل.. غداً

مفاجأة جديدة حول عدم تحلل جثمان علاء ولي بعد 19عاما من وفاته

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

اتحاد الكرة عن الإطاحة بالحضري وضياء السيد من جهاز المنتخب: لا علم لنا.. فيديو

موضوعات متعلقة

أستون مارتن تكشف عن مقاتلتها AMR22 الجديدة لسباقات الفورمولا 1| فيديو وصور

ماكلارين تكشف عن نموذج "ليجو" من سيارتها لسباق فورمولا 1|صور وفيديو

مرسيدس توقف إنتاج الـ A class في أمريكا.. لهذا السبب

استشارات LMC: هيونداي الأكثر ربحية في أوروبا عام 2021 وانفراج أزمة أشباه الموصلات

فولفو تحقق أعلى إيرادات ونسب مبيعات لها على الإطلاق في 2021

مستوحاة من سترادال T33.. ألفا روميو تستعد لطرح سيارات رياضية جديدة

رئيس مجلس إدارة "أستون مارتن": توقعوا مفاجأة العام المقبل وتغيير شامل لهذه الأطرزة

مقاييس مذهلة في فئتها.. دخول طراز "سمارت 1" مرحلة الإنتاج التجاري.. صور

ترشيحاتنا

مسابقة الـ30 ألف معلم 2022|8 تصريحات جديدة عن رابطها واختباراتها وضوابطها

العسومي: إصدار وثيقة بـ أبرز تحديات الدول العربية لمناقشتها بمؤتمر 19 فبراير

المواطن المصري تحمل الكثير من الصعاب.. السيسي للعالم

الحكومة تنفي وقف إرسال الرسائل لمتلقي الجرعة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا

أمتلك شبكة 120 جراماً فما حكمها من الزكاة؟.. مستشار المفتي يجيب

احذر..الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة تعمد تعطيل حركة المرور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنون أوسكار إسحق يسيطر على التريلر الثاني لمسلسل Moon Knight.. فيديو وصور

بدون جيم .. تمارين منزلية لبناء العضلات

الجمهور كلمة السر فى ثامن دورات الأسكندرية للفيلم القصير .. غياب المحافظ والدعم يثير التساؤلات .. والترجمة والاجراءات الإحترازية حاضرين بقوه

لغز محير.. 3 أطفال يحتضنون بعضهم البعض داخل قبر منذ 5000 عام|شاهد

فيديو

فيديوجراف.. لغز جثمان علاء ولي الدين.. الطب الشرعي يحسم الأمر

فيديوجراف| بأحداث جديدة.. شيرين عبد الوهاب تريند السوشيال ميديا

فيديوجراف.. اجازة أبوة .. مجلس الشيوخ يمنح استثناء للمتزوج

الحقنة بـ130 ألف جنيه.. كل ما تريد معرفته عن مرض حمو بيكا

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ