عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ توترات بشأن أوكرانيا.. ألمانيا تنقل مزيدًا من المعدات العسكرية إلى ليتوانيا

ألمانيا تنقل مزيد
ألمانيا تنقل مزيد من المعدات العسكرية إلى ليتوانيا

نقلت ألمانيا، اليوم الإثنين، المزيد من المعدات العسكرية إلى ليتوانيا؛ لدعم دول البلطيق وسط توترات بشأن أوكرانيا.

وبدأ الجيش الألماني تعزيز مجموعة قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليتوانيا، مع تنامي المخاوف من اندلاع حرب مع روسيا وسط أزمة أوكرانيا.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية أن الشاحنات الأولى التي تحمل إمدادات لجنود إضافيين انطلقت من مدينة مونستر في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية صباح اليوم (الاثنين). ومن المقرر أيضاً إرسال ست مدافع «هاوتزر» ذاتية الدفع على متن شاحنات ثقيلة في وقت لاحق اليوم.

وأرسلت ألمانيا نحو 350 جندياً إضافياً مع نحو 100 مركبة إلى وحدة «الناتو» في ليتوانيا، الخاضعة لقيادتها.

ونقلت القوات الجوية الألمانية بالفعل أول دفعة من جنود الجيش الألماني إلى كاوناس في جنوب وسط ليتوانيا.

وينصب تركيز تعزيز المجموعة القتالية على مدافع «هاوتزر 2000» ذاتية الدفع. وتتضمن التعزيزات أيضاً فرق استطلاع ودفاع نووي وبيولوجي وكيميائي وشرطة عسكرية وقوات طبية، من بين أمور أخرى، بحسب بيانات وزارة الدفاع الألمانية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة دفاع ليتوانيا، إن وحدة إضافية من الجيش الألماني ستصل إلى أراضيها ضمن الكتيبة العسكرية التابعة للناتو الموجودة هناك، بحسب “روسيا اليوم”

وأضافت الوزارة في بيانها اليوم: "استجابة للوضع على الحدود مع أوكرانيا والوضع الأمني ​​المتدهور في منطقة البلطيق، قررت ألمانيا نشر عدد إضافي من قواتها في ليتوانيا، الذين سيصلون إلى ليتوانيا هذا الأسبوع".

اخبار العالم اخبار العالم اليوم اخبار العالم الآن المانيا معدات عسكرية ألمانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين..وعيار 21 يصل لمستويات غير متوقعة

وجهته المقبلة أوروبا .. شوبير يؤكد رحيل نجم كبير عن الأهلي

مصرع شاب وفتاة وإصابة صديقتها في حادث مروع بطريق جمصة - المنصورة

الطب الشرعي يحسم الجدل حول جثمان الفنان علاء ولي الدين

بحضور جماهيري كبير .. إقامة مباراة مصر والسنغال على استاد القاهرة

مفاجأة جديدة حول عدم تحلل جثمان علاء ولي بعد 19عاما من وفاته

علاوة دورية وإجازة أبوّة .. 10 مزايا للعاملين بقانون العمل الجديد

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

موضوعات متعلقة

وزارة السياحة والآثار تستضيف وفداً تلفزيونياً يتضمن أشهر مقدمي البرامج بدول البلطيق

سيدة الماء.. قصة للكاتب محمد عبد المنعم زهران

صحف السعودية.. انطلاق الرؤية الإستراتيجية «روسيا والعالم الإسلامي» في جدة.. البيت الأبيض يكشف تطورات صحة بايدن.. خادم الحرمين: لا توجد دولة أو منطقة بمعزل عما يدور بالعالم

صحف السعودية| انطلاق الرؤية الإستراتيجية «روسيا والعالم الإسلامي» في جدة.. البيت الأبيض يكشف تطورات صحة بايدن.. خادم الحرمين: لا توجد دولة أو منطقة بمعزل عمّا يدور بالعالم

اختارتها الجارديان كأفضل كتاب لعام 2019.. ننشر قصة قصيرة من مجموعة بيت من زجاج

الغضب يحرق أوروبا.. المتظاهرون يشعلون بروكسل بسبب فرض اللقاح إجباريا.. ألمانيا تعلن "التطعيمات الإجبارية" ولا مفر منها .. وبريطانيا تتراجع عن التحصين الإلزامي

أفضل الأدعية الدينية القصيرة ..تنفعك في الدنيا والآخرة

الصين تخفض علاقاتها الدبلوماسية مع ليتوانيا.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

لأول مرة بتاريخ إفريقيا.. مصر تستضيف اجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

تفوق على رونالدو .. توني كروس يتصدر قائمة المتوجين بـ مونديال الأندية

رفضه موسيماني وتألق فى أميان.. أبرز أرقام اليو بادجي فى الدوري الفرنسي

بـ توترات بشأن أوكرانيا.. ألمانيا تنقل مزيدًا من المعدات العسكرية إلى ليتوانيا

الحكومة : 61.8 مليـون جنيـه لدعم المشروعات التنموية بأفريقيا ونقل الخبرات المصرية

الخارجية الروسية: رد فعل الغرب على مقترحات الضمانات مخيب للآمال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد الشمر المغلي.. التخسيس والقولون أبرزها

جنون أوسكار إسحق يسيطر على التريلر الثاني لمسلسل Moon Knight.. فيديو وصور

بدون جيم .. تمارين منزلية لبناء العضلات

الجمهور كلمة السر فى ثامن دورات الأسكندرية للفيلم القصير .. غياب المحافظ والدعم يثير التساؤلات .. والترجمة والاجراءات الإحترازية حاضرين بقوه

فيديو

500 مليون ليرة حلت المشكلة.. تفاصيل عملية تحرير الطفل المختطف فواز القطيفان|فيديو

فيديوجراف..خطة مرفق الكهرباء لترشيد الاستهلاك على المواطنين

فيديوجراف.. لغز جثمان علاء ولي الدين.. الطب الشرعي يحسم الأمر

فيديوجراف| بأحداث جديدة.. شيرين عبد الوهاب تريند السوشيال ميديا

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ