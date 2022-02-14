بـ توترات بشأن أوكرانيا.. ألمانيا تنقل مزيدًا من المعدات العسكرية إلى ليتوانيا

نقلت ألمانيا، اليوم الإثنين، المزيد من المعدات العسكرية إلى ليتوانيا؛ لدعم دول البلطيق وسط توترات بشأن أوكرانيا.

وبدأ الجيش الألماني تعزيز مجموعة قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليتوانيا، مع تنامي المخاوف من اندلاع حرب مع روسيا وسط أزمة أوكرانيا.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية أن الشاحنات الأولى التي تحمل إمدادات لجنود إضافيين انطلقت من مدينة مونستر في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية صباح اليوم (الاثنين). ومن المقرر أيضاً إرسال ست مدافع «هاوتزر» ذاتية الدفع على متن شاحنات ثقيلة في وقت لاحق اليوم.

وأرسلت ألمانيا نحو 350 جندياً إضافياً مع نحو 100 مركبة إلى وحدة «الناتو» في ليتوانيا، الخاضعة لقيادتها.

ونقلت القوات الجوية الألمانية بالفعل أول دفعة من جنود الجيش الألماني إلى كاوناس في جنوب وسط ليتوانيا.

وينصب تركيز تعزيز المجموعة القتالية على مدافع «هاوتزر 2000» ذاتية الدفع. وتتضمن التعزيزات أيضاً فرق استطلاع ودفاع نووي وبيولوجي وكيميائي وشرطة عسكرية وقوات طبية، من بين أمور أخرى، بحسب بيانات وزارة الدفاع الألمانية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة دفاع ليتوانيا، إن وحدة إضافية من الجيش الألماني ستصل إلى أراضيها ضمن الكتيبة العسكرية التابعة للناتو الموجودة هناك، بحسب “روسيا اليوم”

وأضافت الوزارة في بيانها اليوم: "استجابة للوضع على الحدود مع أوكرانيا والوضع الأمني ​​المتدهور في منطقة البلطيق، قررت ألمانيا نشر عدد إضافي من قواتها في ليتوانيا، الذين سيصلون إلى ليتوانيا هذا الأسبوع".