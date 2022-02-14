نادية الجندى حديث السوشيال ميديا .. والجمهور: السن مجرد رقم

تصدر اسم النجمة نادية الجندى، محرك بحث جوجل خلال الساعات الماضية، كالأكثر بعد أحدث جلسة تصوير خضعت لها حيث ظهرت بإطلالة أنيقة وقوام رشيق ،وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورها، وأبدوا إعجابهم بجمال ورشاقة "نجمة الجماهير".

نادية الجندى

تكريم نادية الجندى فى ختام مهرجان جمعية الفليم

كرم مهرجان جمعية الفيلم الفنانة نادية الجندي، والفنان محسن محي الدين ومدير التصوير، و سمير فرج والموسيقار هاني شنودة والناقدة السينمائية ماجدة موريس.

وأكد مدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع رئيس المهرجان ، عن اختياره مجموعة من صناع السينما حيث يمنحهم المهرجان هذا التكريم اعترافا وفخرا واعتزازا وتقديرا بما قدموه من أعمال بارزة تعد علامة في تاريخ السينما المصرية.

نادية الجندى

نادية الجندي تعبر عن سعادتها بالتكريم بمهرجان جمعية

عبّرت النجمة، نادية الجندي،عن سعادتها بالتكريم ضمن مهرجان جمعية الفيلم علي مجمل أعمالها .

ونشرت نادية الجندي ، فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام و قالت : سعيدة وفخورة بتقديمي سينما متطورة وراقية وهادفة .

وتابعت : التكريم بيسعدني ويحسسني انني حصلت علي احترام الجمهور لأعمالي والمعادلة الصعبة الي حققتها بإعجاب الجمهور النقاد .

وعلقت علي الفيديو كاتبة : كلمتي لجمهوري الحبيب ،بشكركم من كل قلبي ،وبحبكم وأتمني أكون عند حسن ظنكم دايماً.

نادية الجندى

وعبرت عن سعادتها بالتكريم قائلة : سعيدة بتكريمى يوم السبت 12 فبراير من مهرجان جمعية الفيلم لتاريخه فى المصداقية والنزاهة سعيدة جداً وفخورة جداً بتكريم #جمعية_الفيلم لأن التكريم هنا من جهة لها مصداقيتها وتاريخها فى الألتزام والنزاهة فى منح الجوائز، كما أنها ليس لها أغراض غير تحقيق العدالة والمصداقية الفنية ولذلك فهى تحظى باحترام كل السينمائيين وأى جائزة أو تكريم منها يكون لها قيمتها ومصداقيتها.

وأضافت الجندي: وأنا تشرفت من قبل بالحصول على جائزة من جوائز المهرجان وهى جائزة أفضل ممثلة عن فيلم الرغبة وحصل على جائزة أفضل ممثل النجم #احمد_زكي وأتذكر وقتها سألت أحمد زكى الله يرحمه عن جمعية الفيلم فقال لى: دى أهم جمعية ومنحوكى الجائزة بالإجماع وعليك أن تفتخرى بها لأن كل نقادها على أعلى مستوى من الثقافة والخبرة والوعى.

وتابعت: وكانت تلك المرة الأولى التى أتعرف فيها على الجمعية وبالفعل ذهبت وتسلمت الجائزة وكنت سعيدة جداً بتلك الجائزة لأنى حصلت عليها من خلال دور مهم جدا قدمته فى فيلم " الرغبة " وأعتبره من أفضل أدوارى والفيلم من إخراج #علي_بدرخان.