بعد حبس عاطلين.. عقوبات تواجه المتهمين بترويج مخدر الهيروين في القليوبية

نجحت جهات التحقيق في محافظة القليوبية ، أمس الإثنين بحبس عاطلين 4 أيام لاتهامهما بترويج المخدرات في مركز الخانكة بعد ضبطهما وبحوزتهما سلاح ناري، وكمية من الطلقات ومخدري الهيروين والبودر.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما في أثناء استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية ملك أحدهما وبحوزتهما بندقية آلية وفرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وكمية من مخدري الهيروين والبودر ومبلغ مالي وهاتفين.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما.

عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أن:" يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتكون العقوبة الحبس لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية.