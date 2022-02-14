صحة المنوفية: تطعيم 386ألفا بلقاحات كورونا خلال حملة "لا انتظار لا زحام"

أكد الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، أنه قد تم تطعيم ٣٨٥٩٤٣ مواطن بلقاحات فيروس كورونا منذ تدشين حملة (لا انتظار _ لا زحام) من منزل إلى منزل الثلاثاء الماضي

وقال وكيل صحة المنوفية أن حصيلة الحملة حتى الأمس تضمنت تطعيم ٣٣٩٢٠٧ مواطن جرعة أولى ، و٣٩٨١٦ مواطن جرعة تانية ، و٦٩٢٠ مواطن جرعة تنشيطية على مستوى المحافظة من خلال ١٧٠٠ فرقة ثابتة ومتنقلة تُوفر جميع أنواع لقاحات فيروس كورونا للمواطنين حسب الحالة والفئة العمرية وفقاً لبروتكول وزارة الصحة والسكان.

وطالب جودة جميع المواطنين بضرورة تلقي اللقاح حرصاً على سلامتهم وسلامة ذويهم و حرصاً على الصحة العامة .