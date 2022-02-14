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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنوفية: تطعيم 386ألفا بلقاحات كورونا خلال حملة "لا انتظار لا زحام"

حملة تطعيم لقاح كورونا
حملة تطعيم لقاح كورونا

 أكد الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، أنه قد تم تطعيم ٣٨٥٩٤٣ مواطن بلقاحات فيروس كورونا منذ تدشين حملة (لا انتظار _ لا زحام)  من منزل إلى منزل الثلاثاء الماضي

وقال وكيل صحة المنوفية أن حصيلة الحملة حتى الأمس تضمنت تطعيم ٣٣٩٢٠٧ مواطن جرعة أولى ، و٣٩٨١٦ مواطن جرعة تانية ، و٦٩٢٠  مواطن جرعة تنشيطية على مستوى المحافظة من خلال ١٧٠٠ فرقة ثابتة ومتنقلة تُوفر جميع أنواع لقاحات فيروس كورونا للمواطنين حسب الحالة والفئة العمرية وفقاً لبروتكول وزارة الصحة والسكان.

وطالب جودة جميع المواطنين بضرورة تلقي اللقاح حرصاً على سلامتهم وسلامة ذويهم و حرصاً على الصحة العامة .

لقاح كورونا محافظة المنوفية المنوفية اخبار المحافظات تطعيم

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