السماح بالسفر للجميع.. الكويت تعلن إلغاء معظم قيود كورونا

أعلن رئيس وزراء الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح، إلغاء العديد من القيود المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الحكومة طارق المزرم، إن الكويت سمحت بسفر "غير المحصنين ضد كورونا"، والسماح بكامل الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل الجماعي، وإعادة عقد الاجتماعات حضورياً.

كما قررت الكويت السماح بإقامة المناسبات الاجتماعية في الأماكن المغلقة والمفتوحة، بداية من الأحد المقبل.

ونقل التلفزيون الكويتي عن طارق المزرم قوله إن المحصنين بشكل كامل سيكون بوسعهم دخول البلاد بدون فحص (بي.سي.آر) قبل الوصول أو عند الوصول، إضافة لإلغاء الحجر المنزلي بعد الوصول.

وأوضح أنه سيكون على غير المحصنين الالتزام بالحجر المنزلي 7 أيام بعد الوصول إلى الكويت، مع إلغاء شرط تقديم نتيجة فحص سلبية.

وأشار إلى أنه سيتم تكليف وزارة الأوقاف باتخاذ الإجراءات لعودة تقارب المصلين خلال الصلوات في المساجد، وسيتمكن طلبة المدارس من الحضور بدون فحص "بي.سي.آر".

وشدد المسؤول الكويتي على إتاحة دخول المجمعات التجارية لكافة الفئات المحصنين وغير المحصنين، بينما سيكون دخول السينما والمسارح لغير المحصنين مع ضرورة تقديم فحص.