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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 15-2-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار أمام الجنيه ، منذ مطلع الشهر الماضي وحتى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 15-2-2022؛ على مستوى البنوك العاملة بمصر.

وقال البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي، إن متوسط سعر الدولار سجل 15.66 جنيه للشراء مقابل 15.75 جنيه للبيع.
 

وبلغ أقل سعر لـ  الدولار مقابل الجنيه، 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع في بنكي مصر والأهلي.

ووصل سعر الدولار لدي معظم البنوك العاملة بمصر، 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني QNB، فيصل الاسلامي، الاسكندرية، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، المشرق، المصرف المتحد، عودة، قناة السويس، مصر إيران للتنمية، العربي الافريقي الدولي، البركة، بلوم".

وسجل سعر الدولار، 15.67 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع في بنوك "المصري لتنمية الصادرات، الإمارات دبي الوطني".

أعلى سعر للدولار

وبلغ أعلى سعر لـ الدولار في بنوك الأهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي، بقيمة 15.68 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه اخبار مصر البنك المركزي

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