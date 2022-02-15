جامعة عين شمس تنظم زيارة لمتحف القوات الجوية.. اليوم

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، زيارة إلى متحف القوات الجوية، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق ١٥ فبراير، في إطار التعاون بين جامعة عين شمس و قيادة قوات الدفاع الشعبى و العسكرى لتعزيز الانتماء والولاء للوطن.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وبرئاسة الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئؤون التعليم والطلاب ، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، وتنسيق الدكتورة جيهان رجب استاذ التسويق بكلية التجارة و مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتنسيق العقيد أحمد عبد الجواد مدير إدارة التربية العسكرية ، وإشراف الأستاذ سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تأتي الزيارة بمشاركة كليات الجامعة ، كلية الدراسات العليا للطفولة ، كلية الألسن ، كلية التجارة ، كلية الحقوق ، كلية البنات ، كلية التربية ، كلية الدراسات والبحوث البيئية ، وتتضمن الزيارة جولة العرض الخارجى لمعرض الطائرات ، وجولة العرض الداخلى لتاريخ القوات الجوية وتطورها ، كما تتضمن أيضا ندوة بعنوان " فى حب مصر " يحاضر خلالها لواء طيار هشام الحلبي.

وقد استقبل مركز الابتكار وريادة الأعمال (iHub) عددا كبيرا من الأطفال ضمن فعاليات جامعة الطفل، والتي تنظمها جامعة عين شمس خلال الفترة ٥ - ١٧ فبراير ٢٠٢٢ ، تحت رعاية ا.د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، ا.د محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ا.د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ا.د شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس ، د. نهى الرافعي منسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس.

بدأ اليوم بإلقاء الدكتورة وئام مدير المركز محاضرة تعريفية عن المركز، ثم تم تنسيق ورش ريادة الأعمال على مراحل مختلفة بدءًا من كيفية الحصول على أفكار إبداعية جديدة من خلال تطبيق منهجيات تدريب مختلفة مثل الألعاب والنشاط الجماعي ، ثم أفضل طريقة لتبادل الأفكار من خلال مجموعة العمل ، متبوعة بمقدمة عن تعريف الأنظمة وأنواعها والعصف الذهني العكسي باللعبة والمناقشة والتفكير.

وتناول الجزء الثاني من ورش العمل ركز على الفكرة باعتبارها العقبة الكبرى التي قد تواجههم من خلال الالعاب الجماعية والتفكير ،ثم دعم الثقة من خلال النشاط الجماعي وتعريف النجاح ، والتعرف على التحديات والفرص في سوق العمل من خلال فيديوات ممتعة.