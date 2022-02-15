فؤاد عودة: متلازمة ما بعد كورونا قد تشمل الروماتيزم والذاكرة

قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية بإيطاليا، إن أعراض ما بعد كورونا قد تكون جسدية أو نفسية، مثل الروماتيزم وأمراض العضلات والظهر والمفاصل.

وأضاف عودة خلال تصريحات عبر تطبيق زووم مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة على قناة المحور: "أعراض ما بعد كورونا قد تؤثر على الذاكرة، لأن كورونا يقلل نسبة الأكسجين في خلايا جسم الإنسان وبخاصة في الجهاز العصبي والعضلات، وبالتالي فإن المصاب يشعر بالتعب، إذ أن كورونا تصيب المتوكوندريا التي تعتبر الجهاز التنفسي لكل خلية".

وتابع رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية بإيطاليا: "يجب أن نحرص على زيارة الطبيب والتشخيص وبخاصة فيما يتعلق بالناحية النفسية لأنها تؤثر في الحالة الصحية للمصابين والمتعافين من كورونا".

من جهتها أكدت الإعلامية بسمة وهبة على ضرورة الحصول على اللقاحات وتطبيق الإجراءات الاحترازية، معقبة: "لا جدال في هذين الأمرين أبدا .. هنشوف العجب في فيروس كورونا وربنا يشفي كل مريض ومشتكي من هذا الفيروس".