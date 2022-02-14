حرام شرعا.. أمين الفتوى: لا يجوز للزوج والزوجة التفتيش في الهاتف

أكد الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتى الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ان الطلاق يحدث نتيجة مجموعة من الأسباب التراكمية.

وأضاف مجدي عاشور، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الشباب أصبح يستغني عن الزواج بالسوشيال ميديا التي أصبحت سببا في زيادة الشكوك في العلاقة بين الرجل والمرأة.



وتابع الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتى الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العند والشك من أسباب زيادة الطلاق، والشك في العلاقة يتسبب في أمراض نفسية.



وأكمل الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتى الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن لا يجوز شرعا أن يرى الزوج أو الزوجة هاتف كل منها بهدف التجسس، مستدركا أنه لا يجوز للزوج والزوجة التفتيش في الهاتف وهذا حرام شرعا.



وأوضح الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتى الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التفتيش في الهاتف من قبل الزوج أو الزوجة هو تجسس وحرام شرعا.

