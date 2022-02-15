لعودة مصر إلى مكانتها العالمية في مجال النفط والغاز.. خبراء يشيدون بمؤتمر إيجيبس.. ويؤكدون: القطاع مدعوم من الرئيس

يمن الحماقي: مصر أصبحت على خريطة الطاقة العالمية

رشاد عبده: السيسي أعطى اهتماما كبيرا للطاقة.. ومصر مركز إقليمي للغاز

مذكرة تفاهم بين مصر واليمن في مجالات البترول والغاز والتعدين



افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم الاثنين، مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول " إيجبس 2022 " في دورته الخامسة بمشاركة عالمية ومحلية واسعة.

وقالت الدكتورة يمن الحماقي الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن مصر تحاول وضع نفسها على خريطة الطاقة العالمية بشكل قوي، حيث يقدر اجمالي الصادرات في هذا المجال عام 2021 بـ 13 مليار دولار، فضلا عن تحقيق ميزان البترول فائض لأول مرة.



وأضافت "الحماقي" أن العالم كله يواجه مشكلة "مزيج الطاقة" كأحد أهم التحديات، وهي الموازنة بين الطاقة الاحفورية والمتجددة، وتحاول مصر أن تعبر هذا التحدي خاصة وأنها تمتلك البترول والطاقة الوسيطة "الغاز الطبيعي" والطاقة الجديدة و المتجددة.

وأوضحت الخبير الاقتصادي، أن مصر لديها فرصة في امداد أوروبا بمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في اطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

كما لفتت أستاذ الاقتصاد إلى أن اهتمام الرئيس السيسي بالقضايا المتعلقة بالتلوث البيئي خاصة مع استضافة مصر لقمة المناخ COP 27 واعتبار مصر ممثلا عن القارة الافريقية، جعله يطرح خلال الافتتاح اليوم، قضية مطالبة دول العالم لدول القارة الافريقية بتقليل الانبعاثات، ويغضون الطرف عن أن تكلفة التحول للطاقة الجديدة والمتجددة مازالت مرتفعة مما يمنع تحول هذه الدول إليها، كما أن المساعدات التي تدفعها الدول الكبرى لا تغطي هذه التكلفة المرتفعة.

وشارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى جلسة نقاشية ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس ٢٠٢٢ تحت عنوان "الطريق إلى تعافى القطاع وديناميكيات السوق الحديثة ، التعاون بين المنتج والمستهلك لضمان الازدهار واستقرار امدادات قطاع الطاقة" ، كما شارك فى الجلسة كل من ألكساندرا سودوكو الأمين العام للطاقة والموارد المعدنية باليونان وعبد السلام بعبود وزير البترول والمعادن اليمنى وصالح الخرابشة وزير الطاقة والموارد المعدنية بالأردن.

وأكد الملا خلال الجلسة أن تحديات جائحة كورونا خلال العامين الماضيين نتج عنها خفض كبير فى الاستثمارات وحين حدث التعافى لم يتم العودة لمستويات الانتاج وتوفير الامدادات لمواجهة تزايد الطلب وارتفاع الأسعار ، مشيرا إلى أن مواجهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات يستلزم تضافر كافة الجهود والتكامل فى توفير التكنولوجيات والموارد والوقت.



من جهته قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الطاقة أمر هام و ضروري لتنمية أي مجتمع، فهي شيء أساسي في الصناعة، والزراعة، والخدمات، والتدفئة، وغيرها من المجالات.



وأضاف " عبده" خلال ندوة نظمها قسم الإقتصاد بموقع صدي البلد، أن الرئيس السيسي تنبه لأهمية الطاقة فأعطى المزيد من الاهتمام لها، لأننا دولة تسعى للنمو والتقدم والطاقة أساس لذلك.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر قامت بالعديد من الإجراءات التي تبرز مدى اهتمامها بالطاقة حيث اتجهت إلى تنويع مصادرها، و بدأت في الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بجانب مصادر الطاقة التقليدية، ومشروع "بنبان" الذي يعتبر أفضل مشروع طاقة على مستوى العالم.

و لفت رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن الدولة المصرية تقوم بتصدير أنواع مختلفة من الطاقة بعد أن كانت مستوردة لها، فضلا عن التعاون مع بعض الدول كالسعودية ودول أفريقيا و أوروبا في مجال النفط والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى أن مصر تعتبر الآن مركزا إقليميا للغاز، كما أهتمت الدولة بإنشاء محطات الإسالة التي ساهمت في زيادة الأرباح في هذا المجال.

و أشار " عبده" إلى سعي مصر لنشر الوعي بخطر الطاقة التقليدية على البيئة، بالتزامن مع استضافتها لقمة المناخCOP27 ، كما وعد الرئيس السيسي بتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية العام القادم للحد من التلوث.

و توقع "عبده" أنه إذا قامت حرب في أوكرانيا وفرضت أمريكا عقوبات على الصين ستكون مصر أفضل بديل لدول أوروبا لإمدادهم بالطاقة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول " إيجبس 2022 " في دورته الخامسة، والتي تقام خلال الفترة من 14 -16 فبراير الحالي تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط ... ضمان إمدادات الطاقة" بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء وقادة الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية، حيث يعد أكبر وأهم تجمع دولى وإقليمى لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط.





وعلي هامش المؤتمر وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ونظيره اليمني عبدالسلام بوعبود وزير البترول والمعادن مذكرة تفاهم للتعاون بين مصر واليمن في مجالات البترول والغاز الطبيعي والتعدين.



تهدف المذكرة التي تم الاتفاق عليها بين الوزيرين خلال زيارة الحكومة اليمنية للقاهرة في أكتوبر الماضي، إلى تبادل الخبرات العلمية والفنية والتكنولوجية في مجال البترول والغاز الطبيعي وبحث مشاركة شركات قطاع البترول المصري المتخصصة في أعمال تصميم وإنشاء المشروعات البترولية في اليمن وتطوير الإطار المؤسسي والهياكل التنظيمية لشركات قطاع البترول والغاز والتعدين اليمنية .

سيدبك تشارك في انشاء مجمع للبتروكيماويات في نيجيريا

كما شهد الوزير توقيع عددا آخر من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، حيث شهد مع نظيره النيجيري شيف تيمبرا سيلفا وزير البترول النيجيري توقيع مذكرة تفاهم بين شركة سيدي كرير للبتروكيماويات ( سيدبك) وشركة ران جاس النيجيرية بهدف التعاون في إنشاء مجمع لإنتاج للبتروكيماويات بدولة نيجيريا في ضوء الخبرات المصرية المتميزة في هذه الصناعة ، وتشارك سيدبك في المجمع الجديد وتقوم بتقديم الدعم الفني للمشروع في مراحله المختلفة.

وقع مذكرة التفاهم المهندس محمد إبراهيم رئيس شركة سيدبك مع الرئيس التنفيذي للشركة النيجيرية.

اتفاق المرحلة الثانية لاستراتيجية منتدى غاز شرق المتوسط

كما شهد المهندس طارق الملا مع نظرائه من الأردن وقبرص وإسرائيل ناتاشا بيليديس وزيرة الطاقة القبرصية وكارين الحرار وزيرة الطاقة الإسرائيلية والدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى توقيع منتدى غاز شرق المتوسط مع مجموعة بوسطن الاستشارية على المرحلة الثانية من استراتيجية منتدى غاز شرق المتوسط طويلة المدى بناءً على نتائج المرحلة (1) من استراتيجية منتدى غاز شرق المتوسط طويلة المدى التي استعرضها مجموعة بوسطن الاستشارية "BCG" خلال الاجتماع الوزاري السادس الذي عقد في القاهرة في 25 نوفمبر 2021 ؛ وبمقتضي العقد لتطوير المرحلة الثانية من الاستراتيجية، لتقديم استراتيجية كاملة للمنتدى بحلول منتصف عام 2022.

وتعكس الاستراتيجية الأهداف الأساسية المنصوص عليها بميثاق المنتدى بما يتماشى مع التحول العالمي للطاقة، مع التأكيد على أهمية الغاز الطبيعي إبان مرحلة الانتقال الطاقي كونه الوقود الأحفوري الأقل كثافة من حيث الانبعاثات الكربونية.

وقع الاتفاقية أسامة مبارز الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط وفرانسيسكو بالميري المدير العام لمجموعة بوسطن الاستشارية.

مذكرة تفاهم مع اباتشي لتطوير اداء الشركات المشتركة

كما شهد الملا و جون كريستمان رئيس شركة اباتشي الأمريكية التوقيع علي مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة اباتشي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون المستقبلي لتطوير شركتي خالدة وقارون للبترول وتحسين أنظمة وسياسات الحوكمة ونظم الموارد البشرية وبناء الكوادر والتحول الرقمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وذلك بعد تفعيل دمج الشركتين في اتفاقية التزام موحدة في ديسمبر 2021.

وقع الاتفاق المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني والمهندس ديفيد تشي نائب رئيس شركة اباتشي والمدير العام لها في مصر.