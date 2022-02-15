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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دينا الشربيني تعلق على نجاح مسرحية أحفاد ريا وسكينة.. فيديو

دينا الشربينى
دينا الشربينى

أعربت الفنانة دينا الشربينى عن سعادتها بعرض مسرحيتها “أحفاد ريا وسكينة” بموسم الرياض مع الفنانة ياسمين رئيس. 

وقالت دينا الشربينى فى لقاء ببرنامج “انسايدر بالعربى” : “سعيدة جدا باستقبال الشعب السعودي لنا، وشعرت بـ طاقة إيجابية كبيرة على المسرح بسبب تفاعل الجمهور وكنت أتمنى العمل بالمسرح من فترة طويلة، ولكن لم أجد فرصة مناسبة، خصوصا أننا ابتعدنا عن المسرح لمدة كبيرة وموسم الرياض شجّع على عمل مسرحيات مرة أخرى”. 

تفاجأت النجمة دينا الشربيني، بتجمهر أعداد ضخمة من الشعب السعودي حولها للترحيب بها وذلك  عقب عرض مسرحيتها"أحفاد ريا وسكينة" بموسم الرياض، التي تم عرضها للمرة الأولى  يوم 9 من شهر فبراير الحالي.

و أعربت دينا الشربينى عن سعادتها بتواجد عدد كبير من جمهورها خلال عرض المسرحية  فحرصت على توجيه التحية  لهم، ثم هبطت خصيصاً من على خشبة المسرح  للتصوير معهم تقديراً لحضورهم و لتوثيق لحظات الحب و النجاح.

أبطال المسرحية 

وتشارك دينا الشربيني ، في المسرحية كل من ياسمين رئيس، بيومي فؤاد، أوس أوس، بدرية طلبة، والعمل المسرحي من إخراج سامح بسيوني، وتندرج أحداث المسرحية داخل قالب اجتماعي كوميدي.

جدير بالذكر أن الشربيني، تواصل تصوير مشاهدها بمسلسلها الرمضاني الذي يجمعها بالممثل محمد رمضان، و المؤلف محمد فريد، والمخرج محمد ياسين.

و يُعرض للنجمة دينا الشربيني، داخل دور  العرض السينمائية   فيلم"حامل اللقب" وقد يشاركها البطولة الفنان هشام ماجد.

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